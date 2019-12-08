أسباب سرطان القولون وأعراضه وطرق الوقاية منه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد أمراض السرطان من أخطر أنواع الأمراض على الإطلاق، حيث إنها تتسبب في وفاة كثيرين بشكل يومي على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن أشهر أنواعها سرطان القولون الذي نتعرف فيما يلي على أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه.

أسباب سرطان القولون: العوامل الوراثية والتاريخ العائلي للمرض.

الخلل في الجينات يعد من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى الإصابة بمرض سرطان القولون.

الزوائد التي توجد بالقولون.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة.

عدم تناول الطعام الصحي، وخاصة الخضراوات والفواكه، يتسبب في زيادة فرصة الإصابة بالمرض.

عدم ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

الإصابة بمرض السكري.

السمنة المفرطة.

الإفراط في التدخين.

تناول الكحول.

الإصابة بمرض التهابات القولون التقرحي.

أعراض سرطان القولون: اضطراب حركة الأمعاء بين إسهال وإمساك مستمر.

التعرض إلى التقلصات شديدة الألم المصاحبة للغازات.

الشعور بالثقل في الأمعاء، وعدم القدرة على تفريغها.

نقص الوزن بشكل ملاحظ.

الشعور بالوهن والإرهاق المستمر.

النزيف الشرجي ووجود دم في البراز.

الإصابة بالأنيميا.

عدم القدرة على الإخراج والانسداد المعوي.

طرق الوقاية من سرطان القولون: يجب الحرص على تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ويتمثل في الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

الحرص على تناول الأسماك بشكل أسبوعي مرتين على الأقل، وهذا لأنها تحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد على التقليل من نسبة الإصابة بسرطان القولون.

الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم ويومي.

يجب الحفاظ على الوزن المثالي والتقليل من الوزن الزائد الذي يتسبب في تراكم الدهون بالجسم.

الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

الحرص على إجراء الفحوصات الدورية بشكل مستمر.

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