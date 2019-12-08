شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة يابانية حول مصل لمكافحة الإيبولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مجموعة من الباحثين في جامعة طوكيو أنها ستبدأ دراسة في وقت لاحق من هذا الشهر حول مصل لمكافحة فيروس إيبولا القاتل، وهي الدراسة الأولى من نوعها في اليابان.

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وأوضحت المجموعة أنها تسعى لإنتاج مصل باستخدام فيروس مصطنع خال من السموم القاتلة.

ويعتقد أن المصل الجديد الذي طوره البروفيسور ياشيهيرو كاواوكا من معهد العلوم الطبية بجامعة طوكيو وعدد آخر من الباحثين سيكون له آثار جانبية أقل مقارنة بالأمصال التي تنتج في الخارج وفقا لما أعلنه المعهد.

وقال الباحثون إنهم يهدفون لتطوير مصل مضاد للإيبولا يمنع مزيدا من موجات تفشى المرض القاتل في القارة الإفريقية.