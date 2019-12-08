شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات تظهر على لسانك تخبرك ببعض الأمراض ومنها نقص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترى شيئا غير تقليدي في لسانك ويظهر في المرآة؟ لا تقلق، فمن الأرجح أنه ليس مرضًا غريبًا في اللسان، ولكنه إشارة إلى إصابتك بمشاكل صحية أخرى، سنتعرف عليها خلال التقرير التالي، ووفقا لموقع " thehealthy"، ومن هذه العلامات التالي:

قد يعنى ذلك أنك لديك نقص فى الفيتامينات، قد يكون اللسان الأحمر اللامع علامة على أن جسمك يفتقر إلى الحديد أو B12، فتقول نعومى رامير ، مديرة قسم أمراض الفم والوجه والفكين فى مستشفى ماونت سيناى فى نيويورك،: "هناك حاجة لفيتامين ب 12 والحديد لتنضج الحليمات الصغيرة على اللسان". "إذا كنت تعانى من نقص فى هذه الفيتامينات ، فستفقد تلك الحليمات ، مما قد يجعل لسانك يبدو سلسًا للغاية." إذا كنت تعانى من نقص الفيتامينات، فمن المحتمل أن تلاحظ أعراضًا أخرى أيضًا، مثل التعب والضعف ومشاكل فى التوازن، وصعوبات الذاكرة.

-اللسان الأسود..

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قد يعنى ذلك أنه ليس لديك أفضل صحة عن طريق الفم أو اللسان. قد يبدو اللسان المغطى بالون الاسود كما وصفحه الأطباء أنه ليس مصدر قلق كبير. وله علامة على الاكثار منتناول المشروبات الغنية بالكافيين والتدخين.

-اللسان الأبيض...

يمكن أن يعنى، لديك عدوى الخميرة، أو الإصابة بمرض القلاع ، أو علامة على الاكثار من تناول المضادات الحيوية، ويقول الدكتور تايلور: "عندما تتناول مضادات حيوية تقتل البكتيريا بشكل انتقائى، أما القلاع ، الذى قد يسبب اضطرابات الذوق أو القليل من الألم ، يمكن أن يحدث أيضا فى أولئك الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة.