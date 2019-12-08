شكرا لقرائتكم خبر عن لا تشربوا المياه بعد تناول الفلفل الحار! والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 أظهرت أحدث الدراسات الأميركيّة ضرورة عدم شرب المياه أو أيّ مشروب آخر بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الفلفل الحارّ مباشرة، لأنّ ذلك قد يؤدي إلى تفاعلات كيميائيّة ومواد مؤذيّة جداً كالـcapsaicin.

والغريب جداً أن هذه الدراسة أثبتت فعاليّة شرب الحليب فقط في هذه الحالة للتخفيف من حدّة الطعم.

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