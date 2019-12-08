شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسرار الفجل وماذا يفعل بجسمك وقت تناوله! والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019

قد تكون لا تتناول الفجل كثيرا على الرغم من إنه يحتوى على فوائد لو عرفتها لما تنازلت عن تناوله يوميا نعرض لك اليوم فوائد الفجل العديدة للجسم.



لكن أولاً دعنا نقول لك بعض المعلومات السريعة عنه، الفجل هو محصول جذري , وهو لاذع أو حلو المذاق مع احتوائه على الكثير من العصير . يمكن أن يكون الفجل أبيض ، أحمر، بنفسجي أو أسود، وكذلك من حيث الشكل حيث يمكن ان يكون طويل وأسطواني أو مستدير .

ويمكن ان تؤكل خام أو مطبوخة أو مخلله . ويستخدم الزيت المستخلص من بذور الفجل أيضا في عدد من المنتجات والتطبيقات الصحية المفيدة . أجزاء الفجل التي تستهلك عادة هي الأوراق والأزهار والقرون والبذور . وينتمي الفجل الى عائلة الكرنبية .

نحن اليوم سنعرض عليك فوائد الفجل الأبيض و ٢٠ فائدة خيالية

الفوائد الصحية للفجل :

يوف نعرض في هذه المقالة فوائد الفجل في علاج أو الوقاية من بعض الأمراض ، و تاثيره على بعض أجزاء الجسم :

1. علاج اضطرابات الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية ، والتهاب الشعب الهوائية والربو :

الفجل هو مكافح طبيعي للإحتقان وهذا يعني أنه يقلل احتقان الجهاز التنفسي بما في ذلك تهيج الأنف والجيوب الأنفية ، والحلق، والقصبة الهوائية والرئتين و التي يمكن أن تحدث مع نزلات البرد و الالتهابات والحساسية وغيرها من الأسباب . الفجل مطهر طبيعي وغني بالفيتامينات التي تحمي الجهاز التنفسي من العدوى .

2. يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويقلل من ألم البواسير :

الفجل يحتوي على الكربوهيدرات الغير مهضومة ( المعقدة ) والتي تسهل عملية الهضم ، وتمنع احتباس الماء ، وتمنع حدوث مشاكل مثل الامساك . على وبسبب انه طارد للسموم جيد فإنه يساعد على التئام الجروح والقروح بسرعة كبيرة . كما ان عصير الفجل يعمل كبلسم للجهاز الهضمي ، مما يخفف من أعراض البواسير ويعمل على علاجها مع الوقت بشكل طبيعي.

3. التغلب على الاضطرابات البولية :

الفجل هو مدر للبول طبيعي وهذا يعني أنه يزيد من إنتاج البول , كما ان عصير الفجل يشفي من الالتهابات والشعور بحرقان أثناء التبول . كما أنه ينظف الكلى ويمنع التهابات الكلى والجهاز البولي ، مما يساعد على علاج مختلف الظروف البولية التي تتفاقم من تراكم السموم المتزايدة .

4. تخفيف الوزن :

الفجل هو من الخضروات التي تسد حاجة الجوع بالحصول على القليل من السعرات الحرارية , واحتوائه على كميات قليلة من الكربوهيدرات ، وكميات عالية من الألياف و الكثير من المياه يجعل الفجل خيارا جيدا لأولئك الذين يرغبون في انقاص وزنهم .

وجود نسبة عالية من الألياف وانخفاض في نسبة السكر في الدم ، الأمر الذي يعني أنه يزيد من حركة الأمعاء والتي تساعد على فقدان الوزن ، وزيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي لكافة العمليات الجسدية .

5. صحة القلب والأوعية الدموية :

الفجل مصدر كبير من الانثوسيانين التي هي نوع من الفلافونويد والتي تعطي اللون للفجل ، ولكن أيضا تعطي العديد من الفوائد الصحية . حيث ان الانثوسيانين في العديد من الدراسات الطبية تم ربطه بشكل إيجابي في الحد من حدوث مرض القلب والأوعية الدموية ، كما وجد انه أيضا مضادة للسرطان وله خصائص مضادة للالتهابات .

6. السرطان :

الفجل طارد للسموم وغني بفيتامين C ، و الفوليك والانثوسيانين، والتي تساعد في علاج أنواع عديدة من السرطان وخاصة القولون والكلى والأمعاء والمعدة وسرطان الفم . الفجل هي جزء من عائلة الكرنب ، ومثل الخضروات الأخرى الموجودة في هذه العائلة فهو غني بالمواد المضادة للاكسدة . وعلاوة على ذلك، فإن الأيزوثيوسيانيت الموجودة في الفجل يكون لها تأثير كبير على منع تكون الخلايا السرطانية و تدمير الخلايا السرطانية ، وبالتالي القضاء على الخلايا السرطانية من التكاثر .

7. علاج البهاق :

الفجل يساعد على ازالة السموم وله خصائص مضادة للسرطان مما يجعلى مفيد في علاج البهاق . تستخدم بذور الفجل في هذا العلاج وينبغي أن ينقع مسحوق الفجل في الخل وعصير الزنجبيل ومن ثم وضعه على البقع البيضاء . ويمكن أكل الفجل للمساعدة في علاج البهاق .

8. علاج الإمساك :

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هذه الفائدة مرتبطة أيضا في أمكانية الفجل على تخفيف ألم البواسير فمن ضمن أسباب البواسير الأمساك المستمر فحيث ان الفجل غني جدا بالألياف ، مما يعني أنه يحفز حركة الأمعاء ، الأمر الذي يخفف من أعراض الإمساك و يساعد على التخلص من البراز بشكل طبيعي . وعلاوة على ذلك، من المعروف أن الفجل يعزز إنتاج الصفراء والتي لها دور في الهضم الجيد ، و يساعد أيضا على حماية كلا من الكبد والمرارة .

9. علاج الصفراء :

الفجل مفيد جدا للكبد والمعدة ، حيث يعتبر طارد للسموم قوي جدا , وهذا يعني أنه ينقي الدم ويقضي على السموم والنفايات . وهو مفيد للغاية في علاج الصفراء لأنه يزيل البيليروبين ويحافظ على إنتاجها عند مستوى مستقر أيضا . كما أنه يقلل من تدمر خلايا الدم الحمراء التي تحدث للأشخاص الذين يعانون من الصفراء عن طريق زيادة الاوكسجين النقي الموجود في الدم . ويفضل تناول الفجل الأسود في علاج الصفراء ، وأوراق الفجل أيضا مفيد جدا في علاج هذا المرض .

10 . ضغط الدم :

الفجل مصدر جيد من البوتاسيوم الذي يساهم في العديد من الفوائد الصحية. حيث يساعد البوتاسيوم بشكل إيجابي على خفض ضغط الدم ، لأنه عندما يتفاعل مع جدار الشرايين و الأوعية الدموية يعمل على استرخائها وبالتالي زيادة تدفق الدم . ويقلل من ضغط الدم عن طريق توسيع تدفق الدم ، بدلا من مرور الدم من الأوعية الدموية الضيقة التي تسبب ارتفاع الضغط .

11. تأثيرة على مستويات السكر :

الفجل له مؤشر نسبة سكر في الدم منخفضة ، مما يعني أن تناوله لا يؤثر على مستويات السكر في الدم , كما أنه يساعد على تنظيم امتصاص السكريات إلى مجرى الدم ، وهذا يعني أن مرضى السكر لا داعي لقلقهم من تناول الكثير من الفجل .

12. علاج اضطرابات الجلد :

فيتامين C والفوسفور والزنك وفيتامين B الموجود في الفجل مفيد جدا للبشرة . حيث ان الماء في الفجل يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد. و الفجل الخام يكون بمثابة مطهر جيد مما يساعد على علاج اضطرابات الجلد مثل جفاف الجلد ، والطفح الجلدي والشقوق .

13. علاج الحمى :

الفجل يقلل درجة حرارة الجسم ويخفف الالتهاب الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم . تناول وشرب عصير الفجل مضافا اليه الملح الأسود يعمل على محاربة الالتهابات التي يمكن أن تسبب الحمى .

14. علاج اضطرابات الكلى :

الفجل يساعد في علاج العديد من اضطرابات الكلى نظرا لخصائصه المدرة للبول وخصائصه المطهرة والتي تقلل من تراكم السموم في الدم ، مما يقلل تركيزها في الكلى و يحمي الكلى من أي التهابات .

15. علاج لدغ الحشرات :

الفجل له خصائص مضادة للحاكة ، ويمكن استخدامه كعلاج فعال للدغ الحشرات ولدغ النحل . عصير الفجل أيضا يقلل من الألم والتورم المتواجد في المنطقة المتضررة .

16. علاج الجفاف :

الفجل يحتوي على نسبه عاليه من الماء لذلك يعتبر وسيلة رائعة للحفاظ على الجسم رطب والذي يعود بالنفع على العديد من أجزاء الجسم المختلفة .

واحد من أهم أجزاء الجسم الذي يجب ان يكون رطبا هو الجهاز الهضمي , حيث يخفف من الإمساك ، ويحسن من كفاءة الهضم ، ويضمن امتصاص سليم للمواد المغذية من الطعام الذي نأكله .

17. علاج التهاب الحلق :

الفجل له طعم لاذع جدا، وهو أمر جيد للوقاية من المرض ، حيث انه يقضي على المخاط الزائد في الحلق مما يساعد على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف الازدحام عن طريق تنظيف الجيوب الأنفية .

18. تقوية الجهاز المناعي :

هناك أسباب لا تعد ولا تحصى لإضافه الفجل إلى النظام الغذائي ، وقدرته على تحسين الجهاز المناعي هو واحد من أهم الأسباب . تناول نصف كوب من الفجل يوميا في سلطة أو مجرد وجبة خفيفة يوفر ما يقرب من 15٪ من المدخول اليومي من فيتامين C ويقوي الجهاز المناعي عن طريق تحفيز العديد من مضادات الأكسدة وخلايا الدم البيضاء التي تشكل جزءا لا يتجزأ في محاربه اي مرض من نزلات البرد إلى السرطان ! .

19. الكبد والمرارة :

الفجل مفيد جدا خصوصا للكبد والمرارة . حيث انه ينظم إنتاج وتدفق الصفراء والبيليروبين، والأحماض، والانزيمات . وعلاوة على ذلك، فإنه يزيل البيليروبين الزائد من الدم، و يحتوي على انزيمات مثل ميروزيناز، دياستاز، الأميليز واستريز . و الاستهلاك المنتظم للفجل يحمي الكبد والمرارة من الالتهابات والتقرحات .

20. فوائد أخرى : بصرف النظر عن الفوائد المذكورة أعلاه ، فإن الفجل يعمل بمثابة فاتح للشهية الجيدة ومعطر للفم ، وملين، ومنظم لعمليات التمثيل الغذائي .