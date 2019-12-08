الأحد 8 ديسمبر 2019

هل في رأيك أن تناول البطاطس التي يوجد بها براعم أمن ؟ هل سبق لك وفكرت في هذا السؤال وإذا كان هناك أثار سيئة على صحة الجسم عند تناول البطاطس التي يوجد بها براعم. يقول البعض بأن هذه البطاطس أمنة تماماً ويدعي البعض الأخر بأنها قد تكون قاتلة ولكن نوضح لكم ما هو الرأي الصحيح .



عندما تنضج البطاطس تماماً تصبح لينة وتبدأ في إنتاج اثنين من المواد الكيميائية القاتلة مثل سولانين وألفا كانونين وهي المواد القاتلة للبشر كما أنها تنتج عن مبيدات الأفات التي يتم رش نبات البطاطس بها .

و قد تكون براعم البطاطس ليست سوى إشارة تحذير بأنه هناك تفاعلات كيميائية بدات تحدث ولم تعد البطاطس صحية . كما أن الإفراط في نضج البطاطس يعمل علي تحويل الكربوهيدرات إلى سكريات و تتحول إلى القلويات سولانين ، ألفا كونانين وعادة ما تتركز هذه القلويات في الجذور والأوراق وبراعم البطاطس وكذلك في الجلد الأخضر .

Advertisements

و تحدد كمية هذه القلويات على حسب ظروف تخزين البطاطس و طول المدة .

و ينصح الخبراء ، عند شراء البطاطس و رؤية البطاطس لها جلد أخر مترهل و براعم يجب أن تكون على علم بأن هذه البطاطس قد تحمل التسمم لك ويجب الإبتعاد عنها . ولكن إذا صادفت بطاطس يوجد بها براعم فقط يمكن لهذه النشأ أن تتحول إلى قلويات سامة ، هذه البطاطس امنة بشرط إزالة البراعم .

عند تناول البطاطس الخضراء و لها جلد مترهل و بها براعم يؤدي إلي التسمم .