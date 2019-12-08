- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية علاج ديدان البطن! والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
يمكن للشخص أن تتكون ديدان في بطنه بدون أن يعلم بسبب تناوله مأكولات تتسبب في ذلك مثل تناول اللحوم النيئة و الغير مطبوخة و تناول الدقيق النيء والفواكه الرطبة.
تظهر عدة علامات على المريض بديدان البطن و هي :
- إضطرابات حركية كنوبات الصرع و التشنجات.
- إضطرابات نفسية كالإكتئاب و الخوف من الليل و سرعة الغضب.
- إضطرابات حواسية كالخمول و عدم القدرة على الكلام.
- إنتفاخ في البطن.
- التعرق البارد الشديد.
- رطوبة الفم و سيلان اللعاب ليلاً و الجفاف في الفم نهاراً.
- زيادة خفقان و ضعف القلب.
أنواع ديدان البطن
- الديدان الشريطية التي تنتقل عن طريق لحم الخنزير و لحم البقر الغير مطهو بطريقة صحيحة فتنتقل حويصلات هذه الدودة إلى الأمعاء فتنمو هذه الدودة، و تعد الدودة الشريطيّة من أخطر أنواع الديدان لأنّ طولها يتراوح بين 10-20 متر.
- الديدان الشعرية الدبوسية يعد هذا النوع من الديدان أقل خطورة من الديدان الشريطية، تسبب الحكة و عسر الهضم و فقدان الوزن، و تنتهي دورتها خلال أسبوع داخل جسم المصاب و تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الأغراض الملوثة بالدودة الشعرية الدبوسية.
- ديدان الاسكارس تتغذى هذه الديدان على الطعام الذي يتناوله المصاب فتسبّب له الجفاف و سوء التغذية، و تنتقل عن طريق الأطعمة الملوثة.
كيفية علاج ديدان البطن :
- الزنجبيل حيث تعمل جذور الزنجبيل على التخلّص من العديد من ديدان الأمعاء من خلال إحتواء جذور الزنجبيل على زيت طيار يطرد الديدان، و يستخدم عن طريق غلي ملعقة كبيرة من جذور الزنجبيل مع كوب ماء لمدة خمس دقائق ثم تبرد و يبتم تناولها ثلاث مرات يومياً.
- الثوم حيث يتم تناول شرائح نيئة من الثوم أو غلي ثلاث فصوص من الثوم مع كوب من الحليب و يشرب بعد أن يبرد قليلاً.
- البصل و يستخدم عن طريق وضع شرائح من البصل الطازج في قليل من الماء و يترك لمدّة نصف يوم ثم يصفى و يشرب مع تحليته بالعسل الطبيعي عند الإستيقاظ من النوم.
- الأناناس و يستخدم عن طريق أكله لمدّة ثلاثة أيّام متتالية و يجب أن لا يأكل المصاب غير الأناناس لتخرج الديدان.
كانت هذه تفاصيل خبر كيفية علاج ديدان البطن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.