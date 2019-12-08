الأحد 8 ديسمبر 2019

يمكن للشخص أن تتكون ديدان في بطنه بدون أن يعلم بسبب تناوله مأكولات تتسبب في ذلك مثل تناول اللحوم النيئة و الغير مطبوخة و تناول الدقيق النيء والفواكه الرطبة.



تظهر عدة علامات على المريض بديدان البطن و هي :

- إضطرابات حركية كنوبات الصرع و التشنجات.

- إضطرابات نفسية كالإكتئاب و الخوف من الليل و سرعة الغضب.

- إضطرابات حواسية كالخمول و عدم القدرة على الكلام.

- إنتفاخ في البطن.

- التعرق البارد الشديد.

- رطوبة الفم و سيلان اللعاب ليلاً و الجفاف في الفم نهاراً.

- زيادة خفقان و ضعف القلب.

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أنواع ديدان البطن

- الديدان الشريطية التي تنتقل عن طريق لحم الخنزير و لحم البقر الغير مطهو بطريقة صحيحة فتنتقل حويصلات هذه الدودة إلى الأمعاء فتنمو هذه الدودة، و تعد الدودة الشريطيّة من أخطر أنواع الديدان لأنّ طولها يتراوح بين 10-20 متر.

- الديدان الشعرية الدبوسية يعد هذا النوع من الديدان أقل خطورة من الديدان الشريطية، تسبب الحكة و عسر الهضم و فقدان الوزن، و تنتهي دورتها خلال أسبوع داخل جسم المصاب و تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الأغراض الملوثة بالدودة الشعرية الدبوسية.

- ديدان الاسكارس تتغذى هذه الديدان على الطعام الذي يتناوله المصاب فتسبّب له الجفاف و سوء التغذية، و تنتقل عن طريق الأطعمة الملوثة.

كيفية علاج ديدان البطن :

- الزنجبيل حيث تعمل جذور الزنجبيل على التخلّص من العديد من ديدان الأمعاء من خلال إحتواء جذور الزنجبيل على زيت طيار يطرد الديدان، و يستخدم عن طريق غلي ملعقة كبيرة من جذور الزنجبيل مع كوب ماء لمدة خمس دقائق ثم تبرد و يبتم تناولها ثلاث مرات يومياً.

- الثوم حيث يتم تناول شرائح نيئة من الثوم أو غلي ثلاث فصوص من الثوم مع كوب من الحليب و يشرب بعد أن يبرد قليلاً.

- البصل و يستخدم عن طريق وضع شرائح من البصل الطازج في قليل من الماء و يترك لمدّة نصف يوم ثم يصفى و يشرب مع تحليته بالعسل الطبيعي عند الإستيقاظ من النوم.

- الأناناس و يستخدم عن طريق أكله لمدّة ثلاثة أيّام متتالية و يجب أن لا يأكل المصاب غير الأناناس لتخرج الديدان.