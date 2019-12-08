علاج تجريبي للسرطان يثبت كفاءته

أعلنت شركة بريستول مايرز سكويب للأدوية، السبت، عن نتائج إيجابية لعلاج تجريبي للسرطان حصلت عليه ضمن صفقة استحواذها على شركة سلجين مقابل 74 مليار دولار.

وقالت الشركة إن علاجا تجريبيا للسرطان قدم نتائج إيجابية خلال التجارب، مشيرة إلى أنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أمريكية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة.

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العقار نوع حديث من العلاجات المناعية المعروفة باسم "علاج المستقبلات الخيمرية للخلايا التائية"، ويعمل على انتزاع الخلايا المناعية من المريض، ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها في المريض مرة أخرى.

وشملت التجربة 3 مستويات من العلاج على 269 مريضا.

وفقا لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأمريكية لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجل 53% منهم استجابة تامة.

وتعد البيانات انتصارا لبريستول مايرز بعدما لاقت صفقة شراء سلجين مقاومة من بعض المستثمرين، الذين عبروا عن اعتقادهم بأن المبلغ المعلن يزيد على القيمة الفعلية للشركة.