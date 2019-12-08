شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أعراض الفلات فوت؟ والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019

"الفلات فوت" يعني هذا المصطلح (القدم المسطّحة)، وهو عبارة عن عيب خلقي لا يعطي القدم الشكل الصحيح والمثالي أثناء المشي والوقوف، ولا يسمح للقدم بالتشكًل والالتواء أثناء الحركة، وتبقى ملامسةً لسطح الأرض أثناء الوقوف.



يظهر الفلات فوت واضحاً بعد سنّ الخامسة، وذلك بعدما يتمّ تكوين أوتار القدم ومعرفة ما إذا كانت تعاني من ضعف في العضلات أو الأوتار المسؤولة عن تشكيل قوس القدم.

يبدو الأطفال الصّغار عند بداية مشيهم بأنّهم مصابون بهذا المرض، وذلك لتسطّح القدم لديهم؛ بسبب ضعف العضلات المسؤولة عن تقوّسها، وبعد أن يبلغ الطفل عامه الخامس يستطيع الأهل والطبيب المختص معرفة ما إذا كان الطفل مصاباً بالفلات فوت، وذلك من خلال الأعراض التي تبدو واضحة على مشية الطفل، ومن أبرز الأعراض وجود ميلان من داخل القدم يسبّب بملامستها لسطح الأرض.

أنواع الفلات فوت

- الفلات فوت الجزئي: في هذه الحالة نجد أنّ قوس القدم موجود، ولكن نسبة ارتفاعه عن الأرض قليلة.

- الفلات فوت الكلّي: نجد بهذه الحالة أنّ القدم ملامسة بشكل كلّي للأرض.

ولكلّ من الحالات السابقة العلاج المناسب، ولكن يجب البدء في العلاج بالوقت المناسب، ويعتبر هذا الوقت من سنّ الخامسة حتى الثانية عشرة، وذلك لسرعة استجابة الأطفال لكافّة أنواع العلاج، ولأنّ أوتار القدم وعضلاتها تكون بحالةٍ مرنة يمكن التعديل عليها دون اللجوء لأيّ عمل جراحي سواء كان الفلات فوت جزئيّاً أو كليّاً.

أعراض الفلات فوت

- وجود ميلان بالقدم من الجهة الداخلية، ويكون واضحاً أثناء الوقوف والمشي.

- عدم التوازن بالمشي، ووجود العرج الخفيف أثناء المشي.

- بروز مفصل الركبة الداخلي، مع اقتراب الرّكبتين من بعضهما البعض.

- التعب والإرهاق أثناء الوقوف، والمشي لفترات قصيرة.

- ألم في أسفل الظهر.

أسباب الفلات فوت

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- العوامل الوراثيّة.

- ضعف في أوتار القدم.

- ضعف تقوّس القدم.

- التعرّض لإصابات بالقدم يؤدّي لتمزّق بالأوتار.

- المرأة الحامل نتيجةً لزيادة الوزن.

- ضمور بعضلات القدم.

- أمراض السكّري.

- السمنة المفرطة.

طرق علاج الفلات فوت

يساعد الطبيب المختص بتقديم العلاج المناسب حسب حالة المريض؛ حيث إنّه يمكن العلاج بإحدى الطرق الآتية:

- ارتداء الأحذية الرياضيّة المدعمة بالجهاز الخاص لتقوية أوتار القدم.

- ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بعلاج الفلات فوت ومنها: المشي على أطراف الأصابع لمدّة عشر دقائق يوميّاً، وتزداد كلّ يوم الفترة دقيقة حتى يتم شفاء الحالة.

- استخدام دعامة الكاحل الّتي تخفّف من الضغط الواقع على القدم، وتقلّل من الألم.

- الراحة التامّة، وتجنّب القيام بالأنشطة التي تتعب القدم وترهقها.

- في بعض الأحيان يتمّ التدخل الجراحي، وتكون بالحالات الصعبة التي تسبّب الألم الشديد للمصاب، وعدم الاستجابة للعلاجات السابقة.

- تجنّب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.

- ارتداء الأحذية الرياضية بشكل مستمر.

- التخفيف من الوزن الزائد.