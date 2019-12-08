صحة ورشاقة

وصفة طبيعية لإزالة الشعر الزائد في منطقة الوجه

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة طبيعية لإزالة الشعر الزائد في منطقة الوجه والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019

يعتبر الشعر الزائد فى الوجه من الاشياء التى تنفر منها النساء والبنات.

 

واليوم نقدم لكم وصفة طبيعية لإزالة الشعر الزائد فى منطقة الوجه ومن فوق الشفتين، بطرييقة طبيعة وغير مكلفة.

 

المكونات

 

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10مل من عصير الليمون

40 مل من العسل

قطنه

 

نقوم بخلط المكونات مع بعضها، ثم وضعها على الوجه واماكن تواجد الشعر بقطعة من القطن، نتركها 10 دقائق ثم نقوم بفرك المكان جيداً حتى نتأكد من ازالة جميع الشعر

 

نكرر تلك الطريقة كل اسبوع .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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