هكذا تنظفون كبدكم بالزبيب والماء

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الأحد 8 ديسمبر 2019
الكبد في جسم الإنسان هو عضو له أهمية مطلقة، لأنه هو الذي يفكك البروتينات، يزيل السموم وينظف الدم من كل العناصر السامة والمؤذية.
لكي يقوم الكبد بوظيفته في تنظيف الجسم على أكمل ما يرام، ننصحكم أن تقوموا بتنظيفه هو أيضاً عن طريق هذه الوصفة التي تزيل السموم من الكبد بواسطة الزبيب فقط.
عندما تتراكم الدهون على الكبد، سيُصبِح معرضاً للعديد من الأمراض المميتة مثل تشمع الكبد والتهاب الكبد A,B,C.
حتى نمنع تجمع الدهون وتراكمها في الجسم، يجب أن نقوم بتنظيف الكبد بهذا العلاج الطبيعي الذي سيقوي وظائفه ويرفع فعاليته.
إليكم المكونات التي تحتاجونها في هذا العلاج المنظف للكبد :
250 غرام من الزبيب
نصف ليتر من الماء
طريقة التحضير بسيطة وسريعة :
نبدأ باختيار أفضل أنواع الزبيب.
ننصحكم باختيار الزبيب الأقل لمعاناً لأنه الأفضل لتنظيف الكبد.
يجب أن تغسلوا ال 250 غرام من الزبيب وتضعوها جانباً في انتظار ما يلي.
ضعوا كمية الماء كاملة على نار خفيفة وأضيفوا الزبيب بعد 10 دقائق.
ثم اتركوه ليبرد مدة 24 ساعة كاملة.
عندما تستيقظون في صباح اليوم التالي، اشربوا كوباً من ماء الزبيب بعد التخلص من كل حبات الزبيب الموجودة.
هذه الوصفة الطبيعية مدهشة في الحفاظ على صحة كبدكم وتقوية كل وظائفه في تنظيف الجسم بكامله وتخليصه من السموم.
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