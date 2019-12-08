الأحد 8 ديسمبر 2019

تعتبر أظافر اليدين من أكثر الأشياء التي يجب أن تعتني بها الأنثى لكي تحافظ على يدين جذابتين ونظيفتين.



وقد تجد المرأة صعوبة في ارتياد صالونات التجميل على الدوام من أجل تقليم أظافرها والعناية بها، ولكن الحل بسيط وفي متناول يديها. فيما يلي 6 خطوات بسيطة للعناية بالأظافر كما أوردها موقع "أول ويمين" الإلكتروني:

1- نظفي بقايا أي طلاء على أظافرك باستخدام أعواد التنظيف المصنوعة من القطن، ومزيل الطلاء.

2- أبردي أظافرك بالمبرد لتعطيها الشكل المطلوب، حيث تفضل بعض النساء الشكل البيضوي للأظافر، بينما تفضل أخريات الشكل المدور أو البيضوي.

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3- انقعي أظافرك في الماء الساخن والصابون لمدة لا تتجاوز العشر دقائق لتليين خلايا الجلد الميتة والتخلص منها.

4- تخلصي من الجلد الميت المحيط بالأظافر باستخدام فرشاة صغيرة

5- تخلصي من الزوائد اللحمية المحيطة بالأظافر باستخدام مقص صغير.

6- نظفي أي أوساخ عالقة تحت الأظافر وقومي بغسل يديك بشكل جيد.