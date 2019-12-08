تعرف على ريقة تحضير كريم طبيعي لحلاقة الذقن في المنزل

الأحد 8 ديسمبر 2019

يغفل الكثير من الرجال عن ضرورة اختيار كريم الحلاقة المناسب لنوعية البشرة، فهناك العديد من هذه الكريمات في الأسواق، ويجب أن يعرف كل رجل ما يناسبه منها.



وإذا كنت لا تثق بالكريمات التي تطرحها الشركات في الأسواق، فيمكن أن تحضر كريم خاص من مكونات طبيعية في المنزل، يضمن لك نعومة بشرة الوجه وحمايتها من العوامل الكيماوية التي تحتوي عليها الكريمات التقليدية.

المكونات:

- ثلث كوب من زيت جوز الهند.

- ثلث كوب من زبدة الشيا.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

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- ملعقتان كبيرتان من الصابون السائل.

طريقة التحضير:

- الخطوة الأولى: تذوب الزبدة مع زيت جوز الهند في مقلاة صغيرة على أدنى حرارة للموقد، وتحرك جيداً إلى أن تذوب كامل الزبدة.

- الخطوة الثانية: يضاف زيت الزيتون مع الاستمرار بالتحريك حت تمتزج كامل المكونات ثم ترفع عن النار.

3- الخطوة الثالثة: تنقل المكونات السابقة إلى وعاء أكبر حجماً وتوضع في الثلاجة حتى تصبح صلبة.

4- المرحلة الرابعة: تخرج المكونات من الثلاجة بعد ذلك وتصبح جاهزة للخفق، حيث تخفق جميع المكونات ضمن وعاء مناسب إلى أن تتحول إلى ما يشبه الرغوة، ثم يضاف الصابون السائل ويحرك ليمتزج مع باقي المكونات.

5- في المرحلة الخماسة والأخيرة ينقل الكريم الذي حصلنا عليه إلى عبوة صغيرة يمكن إغلاقها وتخزن في مكان جاف وبارد.