الأحد 8 ديسمبر 2019

تعاني معظم الفتيات والسيدات من مشكلة الشعر الخفيف ووجود الفراغات الواسعة فى فروة الرأس، وهذه المشكلة موجدة لدى الرجال ايضا، فبعض الاشخاص يلجأون لطرق زرع الشعر وأستعمال مستحضرات لإعادة إنبات الشعر وإملاء فراغاته ولكن هذا الامر يتطلب تكلفة باهظة الثمن وليس كل الاشخاص يقدرون على ذلك.



لكن اليكم طريقة فعالة فى انبات بوصيلات الشعر بسرعة وتنشط الخلايا فى فروة الرأس وتجعل الخصلات تترعرع فى الرأس فينمو سريعا وبكثافة عالية.

أولا : جلسات الثوم العلاجية

احضار كثيرا من فصوص الثوم المقشر + زيت زيتون + زيت الخروع

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الطريقة :

يعصر الثوم فى المفرمة أو الخلاط ثم يصفى من الشوائب ويبقى العصارة، تقسم الشعر بواسطة المشط ثم توضع فى كل خصلة هذه العصارة الى أن تنهي كل فروة الرأس وتملئها ثم تدلك فروة الرأس جيدا لمدة 10 دقائق وتترك لمدة ساعتين على الاقل، ثم تغسله بأستخدام الشامبوه بالماء الفاتر وليس الساخن جدا، ثم يخلط زيت الزيتون مع زيت الخروع وتقسم الشعر الى خصلات ثم يوضع الزيوت بكل خصله الى أن تنهي فروة الرأس كلها وتدلك وتترك 5ساعات على الاقل.. ويفضل قبل النوم لتتشرب فروة الرأس من الزيوت .

فوائد جلسة الثوم للشعر

تعمل جلسة الثوم على اعادة بناء الخلايا وتجديدها حيث أن الثوم مطهر قوي يعمل على قتل الفطريات والبكتريا الضارة والتى تصيب فروة الرأس، هذه الطريقة ايضا تكون نافعة لمن لديهم "الثعلبة" في شعرهم فالثوم يعيد بناء الشعر ويقضي عليها نهائيا.