خبراء: جرب القهوة قبل القيلولة ولاحظ الفرق!

الأحد 8 ديسمبر 2019

النوم لـ 10 دقائق عصراً كفيلة بإبعاد التعب والإرهاق لبقية النهار، فبحسب الخبراء النوم ما بين 10 أو 20 دقيقة يومياً خلال فترة القيلولة يساهم في تحفيز الذاكرة واستعادة النشاط الذهني والجسدي، بالإضافة إلى رفع مستوى التركيز على المهام التي أمامنا.



أما إذا كانت مدة القيلولة 26 دقيقة، فهي أفضل فترة بحسب الخبراء لأنها تجعل الدماغ 54% أكثر فعالية خلال النهار، وتستخدم الـ"ناسا" هذه المدة خلال تدريب روّاد الفضاء كي يستعيدوا تركيزهم وتنفيذ مهامهم بنشاط.

ويبدو أن شرب كوب من القهوة قبل الخلود إلى النوم سيزوّدنا بطاقة أفضل فور الإستيقاظ، فالكافيين يحتاج إلى حوالي الـ 40 دقيقة كي يبدأ مفعوله، وخلال هذه الفترة سنكون نائمين.

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وعند الإستيقاظ مجدداً، يبدأ مفعول القهوة بالتبلور ويتضاعف مستوى النشاط والحيوية.

وخلاصة القول، أن النوم فترة الظهر مفيد جداً لكي يتحسّن آداءنا في العمل أو في المدرسة، فالدماغ يعاني من التعب بعد فترة ويحتاج إلى الراحة.

ولهذا السبب بدأت بعض الشركات باعتماد نظام النوم لمدة ساعة للموظفين كي يتحسّن آدائهم.