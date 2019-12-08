شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على أنك مريض! والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019

هناك علامات في جسمنا تدلنا عن وجود خلل ما، أو إذا ما كنا نعاني من مرض معين، ومن العلامات التي تدلنا على إصتبتنا بأحد الأمراض هي:



1- تشقق الشفتين:

يمكن أن تكون بسبب تغييرات جذرية في الأحوال الجوية، أو درجة الحرارة ويمكن أيضاً أن يكون بسبب نقص الفيتامين أ أو نقص الزنك.

2- الشيب قبل عمر الـ 40:

وجوده أمر طبيعي، وغالباً ما يرتبط بالجينات الوراثية لكن إذا كان في الثلاثينات و50٪ من لون شعرك رمادي فقد يكون من علامات مرض السكري.

3- تورم الرقبة:

إذا لاحظت حجم عنقك اختلف عليك قليلاً، استشر الطبيب فوراً لأنها من العلامات الواضحة لعطل الغدة الدرقية، فقضايا الغدة الدرقية شائعة عند النساء بين الأعمار 20-50 سنة.

4- التغيرات في الأظافر:

مؤشر جيد لبعض التغييرات فيما يتعلق بصحتك، فإذا كنت تشاهد بقعاً بيضاء على أظافرك فهذا يعني أنك بحاجة إلى المزيد من الزنك.

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5- ظهور الشامات الجديدة:

على الرغم من أن معظمها حميدة، ولكن قد يكون البعض منها للتنبيه، خصوصاً بعد الجلوس تحت الشمس لمدة طويلة، فإذا وجدت شامات جديدة فقد تكون من علامات سرطان الجلد.

6- احمرار الخدود:

التغيرات المفاجئة في الوجه شائع بين النساء ما بين العمر 30-55 سنة، ويمكن أن تكون ناجمة عن عدم التوازن الهرموني أو التغيرات في درجة الحرارة أو تناول الطعام حار، وأيضاً تشير إلى مرض جلدي مزمن يؤثر على النساء.

7- احمرار راحة اليد:

وهذا يمكن أن يكون علامة على التهاب الجلد أو الأكزيما أو الحساسية التي غالباً ما تسببها بعض الأطعمة أو المشروبات أو الأدوية أو المعادن، وقد تكون بسبب خلل في الكبد.

8- برودة الأقدام:

فأقدامنا هي أبعد عضو عن القلب، ولهذا السبب فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تكشتف من خلال القدمين والأصابع الباردة وتخدير اليدين والقدمين والأنف والأذنين الذي يكشف متلازمة رينود التي تتأثر بالدورة الدموية.

9- تغير لون قرنية العين:

يجب أن يكون دائماً أبيض إلا إذا لم تنم جيداً أو أثناء نزلات البرد، أما إذا تحول إلى اللون الأصفر: فقد تعاني من اليرقان، أو ضعف وظائف الكبد أو مشاكل في المرارة، وإذا تغير الى اللون الأحمر، فهذه علامة على ارتفاع ضغط الدم أو التهاب باطن الجفن.