- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عليكِ ألا تنامي بالمكياج؟ والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
على المرأة التي تهتم بنفسها أن تفكّر بصحتها وبسلامة عينيها. عندما تنام المرأة بالمكياج ستستيقظ بمزاج سيء للغاية مع حكاك في البشرة ووجه مشوّش كأنها تلقت ضربة في الليلة السابقة.
الماسكارا:
لا ينبغي ترك الماسكارا على الرموش أكثر من 24 ساعة حتى لا تؤذي العينين بسبب تكاثر البكتيريا على الرموش.
الفوندايشن:
إن الفوندايشن الذي تنسين إزالته عن بشرتك يسدّ المسام فيمنعها من أن تتنفّس كما يجب. إذا نسيتِ أن تزيلي الماكياج قبل النوم سيظهر على بشرتك عدد كبير من البثور التي لن تتوقفي عن حكها!
بقايا الماكياج:
تسرّع بقايا الماكياج على البشرة عملية شيخوختها عند المرأة. لذا من الضروري أن تزيلي المكياج قبل الخلود إلى النوم كي تحافظي على سلامة عينيكِ وبشرتك.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا عليكِ ألا تنامي بالمكياج؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.