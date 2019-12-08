مشروب يخلصك من الصداع النصفي.. ما هو؟

الأحد 8 ديسمبر 2019

الصداع النصفي من اكثر منغصات الحياة فهو يؤثر على نسبة كبيرة من البشر، يأتي على نوبات متفرقة ومختلفة ولا يترك صغيراً ولا كبيراً فهو يصيب جميع الأعمار.



وتختلف النوبات من ساعات الى ايام وعكفت شركات الأدوية فى اخراج علاجات لتقليل نوبات الصداع والحد منه وتقليص آلمه، فالبعض استجاب للعلاج والبعض لم يستجب كما ان بعض العلاجات لا تلائم من يعانون من التهاب في المعدة او القولون.

ويلجىء البعض للحجامة لمداوة الصداع النصفي او ما يسمى الشقيقة والبعض الاخر يلجىء الى الاعشاب فهي خير معين لهذه الحالة لقد اكتشفت عشبة في بريطانيا تقضي نهائيا على نوبات الصداع النصفي ولقد استخدم الكثير وجرت الابحاث عليها ووجد أنها غير ضارة انها عشبة الحمى او *حشيشة الحمى FEVERFEW وهو مايطلق عليه علمياً TANACETUM PARTHENIUM.

المكونات

مقدار 10 وريقات من العشبة تصب عليها كوب من الماء المغلي ويترك حتى يدفئ ثم يصفى ويشرب مرة واحدة على الريق يوميا

ولكن يعاب عليه انه ضار للحامل والمرضع

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وهناك طريقة اخرى ولكنها ذات مذاق حاذق ويحظر استخدامها لمرضى الضغط المرتفع

معلقتان من الملح الخشن يفضل ملح الهمالايا

يذاب فى نصف كوب ماء دافئ ثم يضاف اليه نصف كوب من عصير الليمون الطازج وتشرب دفعة واحدة عند حوث النوبة

وهناك طريقة للمرضى والحوامل والمرضع ليست عن طريق المشروبات ولكن عن طريق الاستنشاق

* بخار الماء بالخل:

هذه وسيلة اخرى في معالجة الشقيقة وهي طريقة تعتمد على الاستنشاق ولهذا الغرض يوضع مزيج متناصف من الخل والماء في وعاء على النار إلى ان يغلي، وينتشر بخاراً في الهواء ثم ينكب الشخص الذي يعاني من الشقيقة بوجهه فوق البخار ويستنشق حوالي 75نشقة فإن آلام الشقيقة تخف تدريجياً حتى تزول تماماً عند الانتهاء من الاستنشاق، وإذا عادت نوبة الشقيقة مرة اخرى فإن النوبة تكون أقل بكثير من المرة الاولى وتكرر عملية الاستنشاق حتى تنقطع الشقيقة.