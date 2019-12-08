علاجات طبيعية لإلتهاب الحلق

الأحد 8 ديسمبر 2019

التهاب الحلق، حالة مرضية أسبابها متعددة. أما العدوى الأكثر شيوعاً لهذا المرض، فهي فيروسات البرد أو الإنفلونزا، وأنواع البكتيريا الشائعة.



ويوجد أسباب أخرى لالتهاب الحلق مثل حساسية الأنف، أو التهاب الأنف التحسسي، من حبوب اللقاح، وعث الغبار، ووبر الحيوانات، أو العفن. ولا تساعد المضادات الحيوية في هذه الحالة إلا إذا كان التهاب الحلق نتيجة عدوى بكتيرية.

ويجب عليك مراجعة الطبيب لالتهاب الحلق الذي يستمر بين 5 و7 أيام، أو التهاب الحلق الذي ترافقه أعراض أخرى مثل صعوبة في التنفس، وصعوبة في البلع، وارتفاع درجة الحرارة، وتورم الغدد، وآلام المفاصل، والطفح الجلدي.

العلاجات الطبيعية لتهدئة التهاب الحلق:

أما التهابات الحلق الشائعة، التي تسببها الحساسية أو البرد فيمكن معالجتها باتباع العلاجات الطبيعية التالية:

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الغرغرة بالماء الدافئ والملح.

تناول الكثير من السوائل لتليين المخاط والمساعدة على عدم جفاف الجسم. وتجنب الكحول.

تناول العسل والشاي الدافئ مثل البابونج والميرامية

استخدام غسول الأنف لفتح الممرات الأنفية وإذا كان التهاب الحلق سببه احتقان الأنف، فيمكن مزج ملعقة صغيرة من الملح والقليل من البايكينغ صودا في كوب من الماء الدافئ. ومن ثم ضع المحلول في يدك واستنشقه برفق.

استخدام المرطب في غرفة النوم الخاصة بك أثناء النوم لمنع التهاب الحلق الناجم عن استنشاق الهواء الجاف ليلا