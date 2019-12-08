شكرا لقرائتكم حرية الإعلام في لبنان في مرمى النظام الحاكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مع بدء الاحتجاجات في لبنان، بدأ سقف الحريات يضيق على الصحفيين شيئا فشئيا. وبدأ مناهضو التظاهرات يهددون الإعلاميين بشكلٍ مباشَر، ما وَضَعَ الحريات الصحفية في مرمى قمْعهم.
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