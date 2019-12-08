شكرا لقرائتكم حرية الإعلام في لبنان في مرمى النظام الحاكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser مع بدء الاحتجاجات في لبنان، بدأ سقف الحريات يضيق على الصحفيين شيئا فشئيا. وبدأ مناهضو التظاهرات يهددون الإعلاميين بشكلٍ مباشَر، ما وَضَعَ الحريات الصحفية في مرمى قمْعهم.

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