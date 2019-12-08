ما هو ارتفاع حمض البول؟.. وازاى تحمى نفسك منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع حمض البول واحد من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها البعض ويحدث عندما لا تتخلص الكليتان من حمض البول بكفاءة وفى الغالب يكون السبب فى ذلك هو الافراط فى تناول الأطعمة الدسمة والسكر وتناول بعض الأدوية المدرة للبول وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض العوامل الأخرى التى تسبب ارتفاع حمض البول وهى: 1:الافراط فى تناول المشروبات الكحولية يسبب ارتفاع حمض البول. 2:العوامل الوراثية لها دور كبير فى ارتفاع حمض البول. 3:الافراط فى تناول مسكنات الالم التى تساعد على ارتفاع حمض البول. 4:قصور الغدة الدرقية له تأثير سلبى على الصحة ويسبب ارتفاع حمض البول. 5:السمنة المفرطة والاصابة بالصدفية تسبب ارتفاع حمض البول. 6:تناول نظام غذائي غنى بالبيورين مثل الكبد والسردين والفاصوليا والبسلة. Advertisements 7: قصور الكلى. وللحد من ارتفاع مستوى حمض البول يجب اتباع الأتى 1: الحد من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البيورين ومنها المأكولات البحرية واللحوم. 2:الاكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية التى تساعد على تقليل مستوى الحمض فى البول. 3:الابتعاد عن التوتر والضغط النفسى والعصبى. 4:المحافظة على وزن الجسم وتجنب الأطعمة الدسمة والدهون. 5:تجنب المشروبات الكحولية.

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