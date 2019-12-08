شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تعفن الدم؟.. وكيف يهدد حياتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هل تتعرق بغزارة؟ هل غالبا ما تصاب بالحمى؟ هل تتنفس بشدة؟ هذه العلامات قد تشير بقوة إلى تعفن الدم وهو حالة مميتة تحدث بسبب ضعف نظام الدفاع في الجسم.

في حالة حدوث أي عدوى او هجوم على الجسم ، يقوم جهاز المناعة لدينا عادةً بإطلاق مواد كيميائية في مجرى الدم لقتل مسببات الأمراض ، ولكن في التسمم ووفقا لموقع WebMD فإن الجسم يفقد هذا التفاعل التوازن ويمكن أن يتسبب في حدوث تغييرات ، مما قد يؤدي إلى إتلاف العديد من الأعضاء.



ما الذي يسبب تعفن الدم ؟ ما الذي يسبب تعفن الدم ؟ على الرغم من أن التسمم يحدث بسهولة بسبب العدوى ، فمن المحتمل جدًا أن يحدث ذلك عندما تكون مصابًا بأي من هذه العدوى:

عدوى الكلى.

عدوى البطن.

الالتهاب الرئوى.

العدوى في الدم.

التسمم يسبب ارتفاع في درجة الحرارة.

أعراض تعفن الدم

يتميز الإنتان بـ:

ارتفاع في درجة الحرارة.

التعرق بشكل غير طبيعي.

الدوخة.

الإسهال.

صعوبة في التحدث.

ضيق في التنفس.

إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب ، يمكن أن تحدث صدمة الإنتان أيضًا ، بسبب انخفاض ضغط الدم بسرعة ويمكن أن يموت الشخص أيضًا.



الأعراض الشديدة الأخرى لتعفن الدم هي: الأعراض الشديدة الأخرى لتعفن الدم هي:

حدوق مشكلة في التنفس.

فقدان الوعي.

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التعب أو الضعف الشديد.

قشعريرة بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم.

انخفاض القدرة على التبول.

تلون الجلد.

انخفاض عدد الصفائح الدموية.

يمكن أن يؤثر تعفن الدم على الأشخاص من أي عمر ، لكنه يعتبر أكثر خطورة على كبار السن ، والنساء الحوامل ، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

يمكن لأي نوع من أنواع العدوى أن يسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي أو عدوى الجهاز الهضمي أو عدوى الكلى أو عدوى مجرى الدم، فإذا كنت تعاني أيضًا من الإصابة أو كنت ترى الأعراض المذكورة أعلاه ، فيمكنك منع هذا المرض من خلال تبني التدابير الوقائية التالية :





احرص دائمًا على تنظيف يديك الأيدي المغسولة بشكل صحيح تمنع الكائنات الحية المقاومة للمضادات الحيوية من دخول جسمك .

علاج الجروح بشكل صحيح

يمكن للآفة الصغيرة أيضا أن تسبب العدوى وتعفن الدم، لذلك من المهم عدم ترك الجرح مفتوحًا وعلاجه بشكل صحيح.

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

يجب تناول الأطعمة مثل الزبادي وباقى الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك، لأنها تساعد البكتيريا الجيدة على النمو في الأمعاء ويمكن أن تقاوم البكتيريا الغازية.

اختيار الأطعمة التي تحتوي على الزنك والسيلينيوم

تلعب الأطعمة مثل اللحوم والمكسرات والبيض والفطر وغيرها دورًا طبيًا في الوقاية من التسمم وعلاجه ، لذا اجعلهم جزءًا من نظامك الغذائي إن أمكن.

تعزيز الجهاز المناعي الخاص بك

تناول الأطعمة مثل البرتقال والبروكلي والزنجبيل واللوز يحسن الجهاز المناعي، القيام بذلك سيساعدك على مكافحة الالتهابات البسيطة التي تسبب تعفن الدم .