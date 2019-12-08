شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون كيفية فقد الوزن الزائد فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف تفقد وزنك الزائد في شهر؟.. هذا لا يعني أنه لا يمكنك التقليل من حجمك ووزنك، ولكن مقدار خسارتك ومدى سرعة ذلك يعتمد على عدد قليل من العوامل ، كما يقول خبير التغذية لورين سلايتون، مؤسس Foodtrainers في مدينة نيويورك، في موقع " womansday"

أولاً وقبل كل شيء: "إذا كان لديك المزيد من الوزن الزائد لتخسره، أو كنت ذكراً ، ستخسر أسرع" ، كما تقول، لأن الرجال لديهم كتلة عضلية أكثر لأن رطل من العضلات يحرق أكثر من رطل من الدهون.

وهنا تقوم النساء بطرح سؤال وهو أنا امرأة أرغب في خسارة وزني الزائد في غصون شهر ماذا أفعل؟ .. هذا يعتمد على وزنك وتاريخك أي إن تاريخك أكثر إخبارًا من أي مخطط لمؤشر كتلة الجسم، فعليك التعامل مع الحقيقة الصعبة ، لأننا بالغون،فتقول كارولين أبوفيان ، مديرة مركز التغذية وإدارة الوزن في مركز بوسطن الطبي ، بغض النظر عن وزنك ، يريد جسمك الدفاع عن هذا الوزن.

فتعمل الدكتورة أبوفيان مع أشخاص يعانون من السمنة المفرطة بهدف فقدان 5٪ من وزن الجسم خلال ثلاثة أشهر ، وليس 10 أرطال في الأسبوع ، كما تقول، ولكن حتى لو كنت تبحث فقط عن التراجع عن تداعيات الكثير من الليالي الممتعة في الخارج ، وتقلص السعرات الحرارية بشكل كبير ، فإن جسدك سيعتقد بنفسك أنك تتضور جوعًا. تشير الأبحاث إلى أن العديد من الأنظمة الجسدية تبدأ في إبطاء حرق السعرات الحرارية ، وتبدأ بعض الهرمونات في تحفيز شهيتك ، من بين أشياء أخرى.

يعتمد مقدار الخسارة أيضًا على ما كنت تتناوله حتى ذلك الحين، فإذا كنت من محبي الوجبات السريعة ، ثم قمت بعدم تناولها سترى إبرة مثيرة كبيرة تتأرجح على نطاق واسع على سبيل المثال ، 5 أرطال في الأسبوع الأول - وهو في الغالب الماء جسمك كان يحتفظ.

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الأخبار الجيدة؟ يقول سلايتون ، إذا لم تعد إلى تناول الوجبات السريعة ، فيجب أن يظل وزن الماء بعيدًا ، لكن لا يجب أن تتوقع انخفاضًا كبيرًا في الشهر الثاني.

كم يمكنني أن أخسر في شهر واحد؟..سؤال هام وإجابته هي نحن أكثر سلحفاة مع فقدان الوزن على المدى الطويل ، ونقترح أنه يمكن خسارة جنيه أو اثنين في الأسبوع ، على الرغم من أنك لا تخسر كل أسبوع. يقول سلايتون ، الذي يتماشى قراره مع ما يوصي به مركز السيطرة على الأمراض أيضًا ، إن خمسة أرطال في الشهر أمر معقول تمامًا.

لكنها مكرهة لتقديم وعود بسبب كل العوامل التي تدخل في هذه القضية. يقول سلايتون: "الأهداف رائعة ، لكن بإمكان عميلين تناول الطعام بنفس الطريقة لمدة أسبوعين وفقدان الوزن بشكل مختلف". "أقول دائمًا لنرى أي نوع من الخاسرين أنت ... والذي يبدو خاطئًا".

يقول الدكتور أبوفيان ، يمكنك رؤية عدد أقل على المقياس إذا ذهبت إلى أقصى الحدود ، لكنها ليست فكرة جيدة. وتقول: "الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن خلال أسبوع أو شهر سيستعيدونه". حقيقة.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تفقد الدهون فقط عندما تنخفض بسرعة - تفقد العضلات ، وهي العضلات التي تحتاجها لحرق السعرات الحرارية ؛ هذا يعني أن عملية التمثيل الغذائي لديك ستتباطأ وسيزداد وزنها ، حتى لو تباطأت في تناول السعرات الحرارية ، كما تقول.