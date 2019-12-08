شكرا لقرائتكم خبر عن عادات بسيطة لزيادة هرمون الأستروجين فى جسمك.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اتباع نظام غذائي صحي أسلوب حياة يتبعه البعض، وفي كثير من الأحيان لا نعرف ما هو الغذاء الذي نحتاجه ليتناسب مع الحالة البدنية أو النفسية للشخص، وهرمون الأستروجين من الهرمونات الهامة للنساء والذى يلعب دورًا في تحسين الحياة الجنسية والإنجابية للمرأة، ويضمن عمل بقية أعضاء الجسم بشكل أفضل، نتعرف على أهمية هذا الهرمون وعادات صحية تساعد فى زيادة مستوياته.

وفقاً لموقع "Health"، إن هرمون الاستروجين، من أهم الهرمونات لدى النساء ويوجد بنسبة قليلة لدى الرجال، ومن وظائفه تنظيم الدورة الشهرية والخصوبة وقد يؤدى فى حالة نقصانه إلى تقلب المزاج، والهبات الساخنة أو زيادة مفاجئة في الوزن.



هرمون الاستروجين

وقد ينخفض هرمون الاستروجين في جسم المرأة مع تقدم العمر، وفى فترة انقطاع الطمث وهذا يمكن أن يسبب التهاب المسالك البولية، وضعف العظام وفي بعض الحالات حتى الاكتئاب.

والحفاظ على التوازن الهرموني في الجسم أمر ضروري، حيث يمكن أن يؤثرعدم التوازن في الهرمونات سلبًا على مزاج الشخص وأنماط النوم والوظائف الحيوية الأخرى.

عادات صحية تساعدك على زيادة هرمون الأستروجين



1- تناول نظام غذائى يزيد هرمون الأستروجين 1- تناول نظام غذائى يزيد هرمون الأستروجين

وتشمل الأطعمة التى تزيد هرمون الاستروجين إلى نظامك الغذائي: الفواكه والخضراوات، لاحتوائها على نسب عالية من الأستروجين النباتى.

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وكذلك المكسرات والبذور مثل بذور الكتان و السمسم والقمح والشوفان، وكذلك تناول فول الصويا والفواكه المجففة.



2- ممارسة التمارين 2- ممارسة التمارين الرياضية

التمارين تساعدك على استقلاب الإستروجين، وهذا يشجع الجسم على إنشاء هرمونات جيدة، لذلك ، من المهم تخصيص 30 دقيقة على الأقل يوميا للرياضة.





3- النوم أكثر من 6 ساعاتالنوم لمدة تقل عن 6 ساعات يقلل من إنتاج الإستروجين وبالتالي يؤثر على وظائف الجسم بشكل سلبى.





4. استخدام المكملات الغذائيةيجب أن تؤخذ المكملات الغذائية فقط تحت إشراف طبي، وتشمل البروتين والفيتامينات والمعادن التي تساعد على إنتاج هرمون الاستروجين، وكذلك الهرمونات الأنثوية الأخرى.