شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على الإصابة بتورم اللثة وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تورم اللثة واحدة من أبرز المشاكل الصحية التى تسبب ألم شديد في الفم ،وعدم القدرة على تناول الطعام والشراب، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة بعدوى أو إهمال نظافة الاسنان أو أسباب أخرى، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن أبرز أعراض الإصابة بتورم اللثة هى: 1:رائحة فم كريهة. 2:حساسية الأسنان. 3: فقدان الأسنان. 4:احمرار اللثة نتيجة الالتهاب الشديد بها. 5:ألم شديد عند المضغ. 6:نزيف اللثة. Advertisements وهناك أسباب مختلفة لتورم اللثة ومنها: 1: الحمل، قد تحدث تورم اللثة الحمل والتغيرات الهرمونية مما تسب زيادة تدفق الدم. 2:العدوى، قد تسبب التهابات شديدة فى الفم وتورم اللثة. 3:سوء التغذية من أسباب مشاكل اللثة والالتهابات والتورم . 4: الأثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب تورم اللثة. 5:حساسية الأسنان تجاه المنتجات الفموية. وفى هذه الحالة ينصح بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة، وذلك عن طريق استخدام غسول الفم الذى يساعد في التخلص من التورم والالتهاب والفيروسات والبكتيريا، مع استخدام الأدوية الأخرى التى يصفها الطبيب مثل مضادات الالتهاب والمسكنات.

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