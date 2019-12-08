شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مختلفة للإصابة بنقص الصفائح الدموية .. وراثى أو نتيجة بعض الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر نقص الصفائح الدموية واحد من المشاكل الصحية التى تحدث فى الغالب نتيجة اضطراب منفصل مثل ابيضاض الدم أو لوجود مشاكل فى الجهاز المناعى مما يسبب النزيف المتكرر والأرهاق الشديد، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن نقص الصفائح الدموية قد يكون وراثيا أو ناتج عن عدد من الأدوية أو الحالات المرضية، وأن عدد الصفائح الدموية يقل بطريقة أو أكثر من العمليات الآتية :

انحصار الصفائح الدموية داخل الطحال

فالطحال هو عضو صغير يقع أسفل القفص الصدري مباشرةً في الجانب الأيسر من البطن. تتمثل وظيفة الطحال الطبيعية في محاربة العدوى وتصفية المواد غير المرغوبة من الدم.

وقد يؤدي تضخم الطحال والذي ينتج عن الإصابة بعدد من الاضطرابات إلى احتباس عدد كبير من الصفائح الدموية بداخله، مما يسبب نقصا في عدد الصفائح في الدورة الدموية.

نقص إنتاج الصفائح الدموية

حيث يتم إنتاج الصفائح الدموية داخل نخاع العظم، وفي حال نقص إنتاجها فقد تصاب بقلة الصفيحات، وتشمل العوامل التي تؤدي إلى نقص إنتاج الصفائح الدموية

Advertisements

1:ابيضاض الدم.

2: بعض أنواع فقر الدم.

3:العدوى الفيروسية مثل فيروس التهاب الكبد سى وفيروس نقص المناعة البشرية.

4: أدوية العلاج الكيميائى.

5:الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية.

ازدياد تكسر الصفائح

قد تتسبب بعض الحالات في استهلاك الجسم للصفائح الدموية أو تدميرها بصورة أسرع من عملية إنتاجها، ويؤدي ذلك إلى نقص الصفائح في مجرى الدم، ويكون ذلك نتيجة( الحمل، وجود بكتيريا فى الدم،متلازمة انحلال الدم اليوريمية،الأثار الجانبية لبعض الأدوية).