الجامعة العربية تضئ مقرها باللون البرتقالى تضامنا مع مناهضة العنف ضد المرأة

الأحد 8 ديسمبر 2019

أضاءت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، مقرها الرئيسي باللون البرتقالي ، اليوم السبت ، تضامنا مع حملة الستة عشر يوما التي بدأت يوم 25 نوفمبر الماضي لمناهضة العنف ضد المرأة.



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وتقام هذه الفعالية لأول مرة في حدث تاريخي في إطار مشاركة الجامعة العربية للأمم المتحدة ومنظماتها في عملية تسليط الضوء على أهمية التصدي للعنف ضد المرأة.

حضر الفعالية السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، معز دريد، ومن صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة انشراح أحمد المستشار الإقليمي للنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والثقافة للمكتب الإقليمي للصندوق.