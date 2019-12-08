شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض صامتة لسرطان الدم أبرزها ضيق التنفس وظهور كدمات في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الدم يعد من أنواع السرطان الشرسة لأن أعراضه صامته، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأعراض الصامتة وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

مرض سرطان الدم هو سرطان الدم ونخاع العظام، وهذا المرض يتسبب في إنتاج غير طبيعي لبعض خلايا الدم، نظرًا لتكدس خلايا الدم غير الصحية في الخلايا السليمة، تبدأ وظيفة الدم والجهاز المناعي بالتعثر وقد تلاحظ أعراضًا جسدية غريبة تطرق حياتك اليومية.

وهناك بعض الأعراض لسرطان الدم الصامته، والتي يجب التعرف عليها، ومنها:

-تعب شديد في الجسم والإعياء.. فيعد التعب والضعف أكثر أعراض سرطان الدم شيوعًا، وفقًا لما ذكره مارك جيمس ليفيس دكتوراه في الطب، وقائد برنامج الأورام الخبيثة في الدم وزراعة النخاع العظمي في مركز جونز هوبكنز سيدني كيميل الشامل للسرطان في بالتيمور، والذي أكد أنه غالبًا ما تكون هذه العلامات ناجمة عن فقر الدم، الذي يمكن أن يكون بسبب نقص خلايا الدم الحمراء التي تؤدي إلى الإرهاق البدني في كل من الحالات المزمنة والحادة ، قد تواجه التعب البسيط إلى الضعف البدني الشديد ، ولكن في جميع الحالات ، تزداد الأعراض سوءًا مع مرور الوقت.

-ضيق في التنفس.. أنواع معينة من سرطان الدم تعيق إنتاج خلايا الدم الحمراء، وهذه الخلايا محملة بالأكسجين إلى جميع الخلايا في الجسم، وعندما يكون هناك نقص في خلايا الدم الحمراء، قد يحدث ضيق في التنفس، ويؤدي ضيق التنفس أيضًا إلى ظهور قائمة بأعراض سرطان الرئة، ونظرًا لأن مرضى سرطان الدم يزدادون ضعفًا وإرهاقًا بدانينا، فقد يعانون أيضًا من ضيق في التنفس ناجم عن فقر الدم أو في حالات نادرة كثيرًا، تضخم الغدد الليمفاوية في الصدر.

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-ظهور كدمات.. قد تكون الكدمات غير المبررة دون أي صدمة جسدية من أعراض الإصابة بسرطان الدم، نتيجة لانخفاض نسبة الصفائح الدموية بالجسم.

-التعرض للنزيف.. نعم هذا الأمر يعد من الأعراض الصامتة للإصابة بسرطان الدم، فإن نزيف الأنف أو النزيف غير العادي في اللثة أو الأمعاء أو الرئتين أو الرأس قد يكون علامة على نقص الصفائح الدموية ومشاكل التخثر للدم، مما قد يشير إلى أشكال حادة من سرطان الدم ، كما يقول الدكتور كيلي.

-تورم اللثة وتضخمها.. على الرغم من أن زيادة حجم اللثة والمعروفة أيضًا باسم تضخم اللثة، لا توجد عادة إلا في عدد صغير من الأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم الحاد، إلا أنها واحدة من أكثر أعراض سرطان الدم وضوحًا، ويقول الدكتور كريلي: "إذا كان لديك مريض مصاب بسرطان الدم، فأنت تنظر دائمًا في فمه لمعرفة ما إذا كانت اللثة قد أصبحت أكبر". يضيف الدكتور ليفيس ، قد تبدو اللثة منتفخة ، وكنت دائمًا تشعر بضيق غريب في فمك، وتحقق من هذه الأمراض الأخرى المدهشة التي يجدها أطباء الأسنان أولاً.

-الشعور بالشبع أو بالانتفاخ.. أحد علامات الإصابة بسرطان الدم المزمن وأحيانًا الحاد ، ففي جميع الأحوال يكون المصاب يعاني من الطحال المتضخم ، مما قد يؤدي إلى فقدان الشهية، فهذا العضو مكلف بمساعدة جسمك على محاربة أنواع معينة من العدوى ويساعد على تصفية الدم، ويقول الدكتور كيلي إن الطحال الموسع قد يسبب "الشبع المبكر". "المرضى يأكلون القليل من الطعام ، ويشعرون بالشبع بسرعة لأن الطحال يرفعون المعدة".