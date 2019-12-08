شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال أقل من 15 عاما أكثر عرضة للإصابة بالحمى القرمزية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى القرمزية هي عدوى بكتيرية تسببها المجموعة "أ" العقدية، ورغم أن أي شخص يمكن أن يصاب بالحمى القرمزية، فإنه أكثر شيوعًا عند الأطفال من سن 5 إلى 15 عامًا، عادة ما يكون مرضًا خفيفًا، لكن المصابين بحمى القرمزية يحتاجون إلى المضادات الحيوية لمنع حدوث مشاكل صحية نادرة ولكنها خطيرة.

ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC تساعد المضادات الحيوية المريض الذي يعاني من الحمى القرمزية على الشعور بالراحة في أقرب وقت وحماية الآخرين من المرض.

يمكن للأطباء اختبار الحمى القرمزية من خلال اختبار سريع للبكتيريا، تشمل الأعراض الشائعة للحمى القرمزية التهاب الحلق والحمى ، وطفح جلدي أحمر.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 15 سنة معرضون لخطر الإصابة بحمى القرمزي أكثر من الفئات العمرية الأخرى، حوالي 80 % من الحالات تحدث في الأطفال دون سن 10 سنوات.

تحدث الإصابة بالحمى القرمزية بسبب السم الذي تنشره البكتيريا العقدية المقيحة وهو نفس الكائن الحي الذي يسبب التهاب الحلق.

أعراض الإصابة بالحمى القرمزية:

تظهر العلامات والأعراض بشكل عام حوالي 1 إلى 4 أيام بعد الإصابة الأولية، الأعراض الأولى للحمى القرمزية هي عادة:

أحمرار ، التهاب الحلق ، وأحيانا مع بقع بيضاء أو صفراء.

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حمى (38.3 درجة مئوية) أو أعلى ، في كثير من الأحيان مع قشعريرة.

يظهر طفح جلدي بعد 12 إلى 48 ساعة من هذه الأعراض الأولى.

بقع حمراء تظهر على الجلد، تتحول هذه إلى طفح جلدي أحمر وردي يشبه حروق الشمس، تبدو البشرة خشنة عند لمسها ، مثل ورق الصنفرة.

ينتشر الطفح إلى الأذنين والعنق والمرفقين والفخذين الداخلية والأربية والصدر والأجزاء الأخرى من الجسم.

لا تظهر عادة على الوجه ، ولكن ستصبح خدود المريض مطاردة ، وتصبح المنطقة المحيطة بالفم شاحبة.

بعد حوالي 6 أيام ، يتلاشى الطفح الجلدي عادة في الحالات الأكثر اعتدالا ، قد يكون الطفح هو العرض الوحيد.

تشمل الأعراض المحتملة الأخرى ما يلي:

صعوبة في البلع، شعور بتوعك، صداع الراس، الغثيان والقيء وفقدان الشهية وآلام البطن، الأوعية الدموية المكسورة في ثنايا الجسم ، على سبيل المثال الإبطين والفخذ والمرفقين والركبتين والرقبة ، والمعروفة باسم خطوط الباستيا، غدد الرقبة المنتفخة ، أو الغدد الليمفاوية ، يتشكل طلاء أبيض على اللسان الذي يتقشر ، ويترك لسانًا "أحمر " ومنتفخًا.