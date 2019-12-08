شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى التاريخ.. علماء صينيون يستنسخون "قرد خنزير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بعض علماء صينيون عن تجربتهم الجديدة فى عالم الاستنساخ، والتى نجحا من خلالها في انتاج أول هجين بين القرد والخنزير فى التاريخ، فى تجربة جديدة في عالم زراعة الأعضاء البشرية فى الحيوانات.

وبحسب صحيفة ميرور الإسبانية، فان الهجين الجديد الذي نجح العلماء الصينيون في انتاجه، استمر على قيد الحياة لمدة أسبوع واحد فقط بعد ولادتهما، داخل مختبر الخلايا الجذعية والبيولوجيا التناسلية في الصين.

Advertisements



أول هجين بين القرد والخنزير

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تلك التجربة الجديدة تأتى بعد عامين من استنساخ أول هجين من قبل العالم الإسباني كارلوس بليمونتى الذي نجح فى إنتاج كائن هجين بين الخنزير والإسنان وزراعة بعد الأعضاء البشرية داخل جسد الخنزير الذي استمر لأيام ومن ثم توفي.

وأرجعت الصحيفة الإسبانية في تقريرها التى نقلته عن العلماء الصينيون، أن سبب وفاة الهجين الجديد هو عملية التلقيح الصناعي، التي أثرت بشكل كبير على عملية التخصيب التي لا تعمل بشكل فعال في جسد الخنازير مقارنة بجسد الانسان.

ويبحث الخبراء الصينيون في معالجة فشلهم في عملية التخصيب في جسد الخنزير في محاولاتهم القادمة لإنتاج حيوانات صحية ذات نسب عالي من خلايا القرود التي تتفاعل بشكل ايجابي مع جسد الانسان في زراعة الاعضاء.