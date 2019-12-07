شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الجوافة وشاهد بنفسك ماذا يحدث لجسمك والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 صورة ارشيفية تعتبر الجوافة من أكثر فواكهة فصل الشتاء شهرة، كما انها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم حسب ما نشر موقع " health line " مما يجعل تناولها ضروري في فصل الشتاء .

- الفوائد الصحية لتناول الجوافة :- - تقي من الإصابة بنزلات البرد. Advertisements - تعمل أوراق الجوافة على علاج السعال. - تعمل على تسكين آلام الأسنان. - تقى الجسم من خطر الاصابة بالسرطان بسبب ما تحتويه من مضادات للأكسدة. - مفيدة لعلاج حالات الإسهال. إن القيمة الغذائية للجوافة كبيرة جدا فهى تحتوى على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية وسكريات سهلة الامتصاص.

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