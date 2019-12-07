ديربي مانشستر يعيد ذكرى الخيانة المؤلمة لأسطورة يونايتد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحل مانشستر يونايتد ضيفا على جاره مانشستر سيتي بملعب "الاتحاد" (السبت)، في مباراة الديربي التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعيد مباراة الديربي إلى ذاكرة الجماهير ذكريات سعيدة وأخرى مؤلمة، حيث شهدت مباريات الفريقين مشاهد عديدة، لعل من أبرزها ما وصف بخيانة دينيس لو، أسطورة "الشياطين الحمر".

وأمضى لو 11 عاما بقميص مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل عن النادي عام 1973 صوب جاره مانشستر سيتي، الذي سبق أن لعب له بين عامي 1960 و1961.





ورغم لعبه لموسم واحد فقط بقميص "السيتزنز" في نهاية مسيرته، فإن ذلك الموسم شهد واقعة تاريخية، كان بطلها دينيس لو.

الرمز التاريخي، الذي يزين تمثاله واجهة ملعب "أولد ترافورد" رفقة الأسطورتين جورج بيست وبوبي تشارلتون، تسبب في إيلام جماهير "الشياطين الحمر" بطريقة قاسية، خلال المباراة التي جمعت بين السيتي ويونايتد في الجولة الأخيرة لموسم 1973-1974، والتي دخلها "الشياطين" بهدف النجاة من شبح الهبوط.

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واستمرت المباراة بتعادل سلبي حتى الدقيقة 80، قبل أن يطلق دينيس لو رصاصة في قلب جماهير فريقه السابق، بعدما سجل هدفا بالكعب مزق به شباك يونايتد.

وأحنى لو رأسه فور تسجيله الهدف، ورفض الاحتفال احتراما للجماهير، وظل يمشي منكسا رأسه بعد هذا الهدف الصادم، قبل أن يتم استبداله.

وأدركت جماهير يونايتد حينها أن فريقها في طريقه للهبوط، حيث تشير نتائج المباريات الأخرى إلى حتمية هبوطه للدرجة الأدنى، لتقرر اقتحام الملعب بعد 5 دقائق فقط من التأخر في النتيجة.





ولم يجد الحكم بُدا سوى إلغاء المباراة، ليقرر الاتحاد الإنجليزي بعدها إقرار فوز المان سيتي باللقاء بهدف دون رد، ليتأكد هبوط المان يونايتد بشكل رسمي على يد أسطورته، في مشهد غلفته الخيانة من أيقونة "الشياطين الحمر".