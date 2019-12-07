تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خوخ بالآيس كريم

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد خوخ

4 x معلقة كبيرة ايس كريم (فانيليا)

2 x معلقة كبيرة سكر بنى

½ x معلقة صغيرة قرفة

¼ x كوب زيت عباد شمس الطريقة: يقطع الخوخ بسكين حاد إلى نصفين وتنزع النواة.

يدهن الجانب المسطح من الخوخ بزيت عباد الشمس ويوضع على شواية ساخنة حوالى 4 دقائق.

تدهن روؤس الخوخ بزيت عباد الشمس وتوضع بجانب الشواية فى درجة حرارة غير مباشرة.

فى وعاء نخلط السكر البنى والقرفة جيدا.

نرش خليط السكر والقرفة على الجوانب المسطحة من الخوخ المقطع ويوضوع الخوخ على الشواية بحيث يكون الجانب المقطوع إلى الأعلى ثم تغطى الشواية حتى يسيح السكر "حوالى 10 دقائق".

يوضع الخوخ فى طبق التقديم ويقدم مع معلقة كبيرة من آيس كريم الفانيليا .. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير مشروب القرفة بالعسل طريقة إعداد وتحضير حلو الخوخ بالايس كريم

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