تعرفي على طريقة إعداد وتحضيركيكة النسكافية

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 x عدد بيضة (طازجة)
2 x كوب كريمة لبّاني
1 ¾ x كوب دقيق
1 x كوب لبن كامل الدسم
1 x كوب نسكافيه (كوب ماء مذوب به ثلاث معالق نسكافية)
1 x معلقة صغيرة خل
1 x معلقة كبيرة باكينج بودر
1 x معلقة صغيرة فانيليا
1 x علبة كريز (كمبوت)
¾ x كوب كاكاو (خام)
½ x معلقة صغيرة ملح
½ x كوب زيت عباد شمس
الطريقة:
نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية و نحضر صينيتين وندهنهم بالزبدةتعرفي على طريقة إعداد وتحضير
نخلط اللبن مع الخل ونسيبهم شوية علي جنب.
في طبق عميق نضع الدقيق و السكر و الكاكاو والبايكنج باودر و البايكنج صودا و الملح و نقلبهم مع بعض.
في طبق كبير تاني نقوم بخلط البيض و النسكافيه و زيت عبّاد الشمس و الفانيليا ثم نضيف إليهم اللبن ثم نضيف خليط الدقيق تدريجيا و نخلطهم جيداً.
نضع الخليط في الصواني و ندخلهم الفرن لمدة ٣٠ دقيقة ثم نتركهم يبردوا لمدة ١٠ دقائق.
لعمل حشوة الكريز نخلط كومبوت الكريز مع الكريمة و توضع بين طبقتي الكيك وعلي السطح العلوي وتزين في المنتصف بالكريز وبالهنا والشفا.
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