تعرفي على طريقة إعداد وتحضيررمان باللبن

المقادير 2 x عدد رمان (مفصص)

2 x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب عسل نحل الطريقة: في الخلاط نضع الرمان والحليب ونخلط جيدا.

نصفية جيدا عبر قطعة شاش او مصفاة سلك ناعمة جدا.

بعد تصفيتة نضيف عليه العسل النحل ونقلبة جيدا ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيك الموز بالقرفة المميز أسامة السيد يقدم اللحم البقري مع عصير الرمان وخل البسمك لشهر رمضان

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