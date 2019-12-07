تعرفي على طريقة إعداد وتحضيرفراولة بالزبادى والبرتقال

المقادير 250 x جرام فراولة (شرائح)

3 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

2 x علبة زبادي

1 x كوب عصير برتقال

½ x كوب حليب كامل الدسم الطريقة: في الخلاط نضع الفراولة وعصير البرتقال والزبادي واللبن والسكر ونخفق جيدا.

يصب الخليط في كاسات التقديم وتزين الكاسات بشرائح الفراولة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل تشيز كيك الفراولة بدون فرن تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت بالبرتقال الصحي

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