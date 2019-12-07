تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة البطاطا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 300 x جرام دقيق

150 x جرام سكر بنى

120 x جرام زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

100 x جرام سكر

100 x جرام زبيب

3 x عدد بطاطا (مسلوقة ومهروسة)

2 x عدد بيضة (طازجة)

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

¾ x كوب لبن كامل الدسم

½ x معلقة صغيرة باكينج صودا

½ x معلقة صغيرة جنزبيل

½ x معلقة صغيرة قرفة الطريقة: يسخن الفرن على درجة 180 مئوية.

تنخل المكونات الجافة مع بعض الدقيق والبيكينج بودر والبيكينج صودا والقرفة والزنجبيل والملح.

في وعاء يخلط اللبن مع البطاطا المهروسة والزبدة ونقلب بمعلقة خشبية جيدا.

في وعاء آخر نضع الزبدة ونضيف السكر البني والأبيض ونخلط جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي.

نضيف خليط اللبن والبطاطا ونقلب.

نضيف الدقيق على ثلاث دفعات ونقلب بواسطة معلقة مسطحة من تحت لفوق حتى لا يخرج الهواء من الخليط.

تدهن 2 صينية خبز مقاس 20 سم الواحدة، ونسكب الخليط على الصينيتين ويخبز الكيك في الفرن لمدة 35 دقيقة.

عندما يخرج الكيك من الفرن ندعه يبرد تماما، ثم يقطع باردا ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بطاطا بالشيكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك المشمش والزبيب

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