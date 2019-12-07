شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الحوض قد يؤثر على قدرتك الإنجابية والحمل.. تعرف على أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض التهاب الحوض (PID) هو عدوى في الجهاز التناسلي العلوي للإناث، بما في ذلك الرحم وقناتي فالوب والمبيض، وهو يسبب أعراضاً مزعجة منها ألم البطن ومنطقة الحوض، نتعرف على أعراضه وأسبابه وعلاجه فى السطور التالية.

وفقاً لموقع Net doctor فإن سبب العدوى الذي يؤدي إلى التهاب الحوض غير معروف، لكن يمكن أن يرتبط بالعدوى المنقولة جنسياً.



ما هو مرض التهاب الحوض؟ ما هو مرض التهاب الحوض؟ من الأمراض المنقولة جنسياً والذى يسبب الألم ويسبب غزارة أو قلة الدورة الشهرية ويسبب مشاكل فى الخصوبة فى المستقبل، وهو ما يعنى أنه قد يؤثر على الإنجاب. أعراض التهاب الحوض- ألم في أسفل البطن، حيث تشعر بألم أثناء الدورة الشهرية وأيضًا ألم أثناء عادات الأمعاء والألم أثناء ممارسة الجنس. أعراض التهاب الحوض- ألم في أسفل البطن، حيث تشعر بألم أثناء الدورة الشهرية وأيضًا ألم أثناء عادات الأمعاء والألم أثناء ممارسة الجنس.

- تغييرات فى الدورة الشهرية - لذلك إذا كنت تعاني من دورة شهرية غزيرة أو مؤلمة فقد تصبح قليلة على غير المعتاد.

-إفرازات مهبلية.

اسباب مرض التهاب الحوض

سبب هذه الحالة هو ما نسميه "عدوى تصاعدية"، حيث تبدأ العدوى في المهبل أو عنق الرحم ولكنها تنتقل لأعلى للتأثير على الجهاز التناسلي بأكمله بما في ذلك المبايض وقنوات فالوب وبطانة الرحم، هذا هو السبب في أنه يسبب مثل هذا الألم الكبير.

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- لا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي دائمًا.

قد يحدث هذا المرض بعد تلف عنق الرحم على سبيل المثال بعد الولادة أو الإجهاض، من المحتمل أيضًا أن يحدث ذلك إذا كان لديك لولب لمنع الحمل.

-في ما لا يقل عن 25 % من الحالات ، يكون السبب هو الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما فيها الكلاميديا أو السيلان: عادة ما تسبب هذه البكتيريا التهابات أقل في منطقة الأعضاء التناسلية أي المهبل أو عنق الرحم فقط.

يتطور المرض عندما تترك العدوى دون علاج ، وبالتالي تتاح لها الانتقال إلى المناطق الأخرى، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل العلاج السريع لهذه الإصابات أمرًا بالغ الأهمية.

علاج مرض التهاب الحوضالعلاج الأولي لالتهاب الحوض دائما يشمل المضادات الحيوية.