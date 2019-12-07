شكرا لقرائتكم خبر عن الأنسولين مهم للسيطرة على مرض السكر ولكن له آثاره الجانبية.. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنسولين هو هرمون يساعد على تنظيم كمية السكر أو الجلوكوز في الدم ، ويجب على الكثير من المصابين بداء السكري تناول الأنسولين للحفاظ على صحتهم ومع ذلك ، يمكن أن يسبب العلاج بالأنسولين مجموعة من الآثار الجانبية.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" يستخدم الجسم الأنسولين للتأكد من أن مستويات السكر في الدم لا ترتفع أو تنخفض بشكل كبير وأن الخلايا تتلقى نسبة كافية من الجلوكوز لاستخدامها في الطاقة.

عندما ينخفض ​​معدل السكر في الدم ، يفرز البنكرياس الجلوكاجون وهو هرمون معاكس للأنسولين مما يؤدي إلى إطلاق الكبد للجلوكوز في مجرى الدم، ومع ذلك ، قد يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري إلى تناول الأنسولين الإضافي للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

الآثار الجانبية لحقن الأنسولين:

زيادة الوزن الأولية عندما تبدأ الخلايا في تناول الجلوكوز.

نسبة السكر في الدم التي تنخفض للغاية ، أو نقص السكر في الدم.

الطفح الجلدي ، المطبات ، أو تورم في موقع الحقن.

القلق أو الاكتئاب.

سعال عند تناول الأنسولين المستنشق.

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نقص السكر في الدم عند تناول الأنسولين.

تسبب حقن الأنسولين في أن تمتص الخلايا الموجودة في الجسم المزيد من الجلوكوز من مجرى الدم نتيجة لذلك ، قد يؤدي تناول الكثير أو إعطاء حقنة في الوقت الخطأ إلى انخفاض مفرط في نسبة السكر في الدم.

إذا انخفض مستوى السكر في الدم لدى شخص ما بشكل كبير، فقد يتعرض لأعراض، مثل:

دوخة، مشكلة في الكلام، إعياء، ارتباك، جلد شاحب، التعرق، وخز العضلات، تشنج، فقدان الوعي.

وجود جدول زمني صارم للأنسولين ضروري للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن مجموعة صحية.

يجب أن يرتدي الأشخاص المعرضون لخطر نقص السكر في الدم سوارًا طبيًا يوضح نوع مرض السكري لديهم ، بالإضافة إلى المعلومات الضرورية الأخرى ، مثل ما إذا كانوا يتحكمون في حالتهم بالأنسولين.

المضاعفات المحتملة الأخرى

استخدام الأنسولين قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات العين، هناك أيضًا احتمال أن يسبب تناول الأنسولين آثارًا جانبية شديدة ، على الرغم من أنها أقل شيوعًا.

نخر الدهون قد يحدث عند الأشخاص الذين يقومون بحقن الأنسولين بانتظام، هذه الحالة تسبب نموًا مؤلمًا في الأنسجة تحت الجلد.