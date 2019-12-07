صناعة الصابون السائل في المنزل عملية سهلة جداً.. كيف ذلك؟

السبت 7 ديسمبر 2019

إذا كنت قد سئمت من شراء الصابون السائل التجاري وتريدين الحصول على رائحة زكية تميّزك عن باقي المنتجات، فالحل هو أن تحاولي صنع الصابون السائل الخاص بك فى المنزل، فهذه الطريقة تمنحك حرية اختيار الرائحة التى تفضلينها والتي قد لا تتوفر في المحلات التجارية.



صناعة الصابون السائل في المنزل عملية سهلة جداً ولا تستغرق الكثير من الوقت، أما بالنسبة للمكونات فتحتاجين إلى:

- 120 جرام من الصابون غير المعطّر.

- مياه مطهّرة.

- زيوت عطرية حسب الرغبة مثل زيت اللافندر، زيت النعناع وغيرها.

طريقة التحضير:

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- قومي ببرش الصابون غير المعطّر وضعيه في وعاء.

- أضيفي كمية كافية من الماء على القدر ومن ثمّ ضعيه على نار خفيفة.

- اتركي الوعاء على النار حتى يذوب الصابون تماماً.

- قومي بتحريك الخلطة واتركيها حتى تبرد.

- إنتظري من 12 إلى 24 ساعة قبل إضافة الزيت العطري على الخلطة، لكن تأكدي من أن كمية الزيت العطري الذي إخترته لا تزيد عن نسبة 2٪ من مجموع المكونات المستخدمة، حتى لا تصبح رائحته قوية ومزعجة، كما يمكنك مزج زيوت عطرية مختلفة مع الصابون السائل.

وأخيراً ضعي الصابون السائل الذي حضّرته بنفسك في العبوة الخاصة به.