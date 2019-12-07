القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة كريمة لبّاني (للتزيين)

2 x معلقة كبيرة ماء مغلي

1 x عدد كيك (إسفنجي جاهز)

1 x معلقة كبيرة قهوة (مطحونة)

1 x معلقة كبيرة سكر

1 x كوب ايس كريم (فانيليا) الطريقة: نسخن الكيك في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.

نحضر وعاء زجاجي ونضعة فيه الماء والقهوة و ندوبها ثم نضيف الأيس كريم ويقلب جيداً ونضعة في الفريزر حتى يتجمد.

نقسم الكيكة لنصفين ونضع الأيس كريم ثم نضع النصف الاخر من الكيك فوق الايس كريم ثم تزين بالكريمة و نضعها في الفريزر ، ويقدم بارد. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيك التايجر الهش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم الكابيتشينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.