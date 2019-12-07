دراسة جديدة تؤكد أن اكتئاب الآباء يؤثر على الأبناء

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن دماغ الطفل تتأثر سلباً باكتئاب الأم أو الأب. وأجريت الدراسة في جامعة كولومبياً، وتوصلت إلى أن ثلث الأطفال الذين يعاني آباؤهم من الاكتئاب يتعرضون لتغيرات في بنية الدماغ وخاصة ما يتعلق بالحافز والمكافأة كشفتها فحوصات الرنين المغناطيسي.

وتؤكد هذه النتائج ما توصلت إليه دراسة سابقة حديثة من أن الأطفال المراهقين الذين يشكون آباؤهم من الاكتئاب يكونون أكثر عرضة لهذا الاكتئاب بنسبة تبلغ 3 أضعاف الأحوال العادية.

ونُشرت نتائج الدراسة الجديدة في "تشايلد أند أدوليسانت سيكاتري"، وشارك فيها 7 آلاف طفل ومراهق خضعوا لفحوصات الدماغ ولاختبارات نفسية للكشف عن مدى الميول الانتحارية، ودرجة الاكتئاب.

ومن المقرر أن يخضع المشاركون لمتابعة تستمر 10 سنوات بعد هذه الجولة من الفحوصات.

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