شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المدخنين بين طلبة المدارس بأمريكا بواقع 6.2 مليون عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أن هناك حوالي 6.2 مليون من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، في الولايات المتحدة الأمريكية، مستخدمين حاليين لنوع من منتجات التبغ حتى نهاية عام 2019، وفقًا لبيانات مسح التبغ الوطني للشباب (NYTS) الجديدة التي صدرت في التقرير الأسبوعي للاعتلال والوفيات.





ارتفاع التدخين بين طلبة المدارس

وأضاف المركز، لقد وجد الاستطلاع أن حوالي 1 من كل 3 طلاب في المدارس الثانوية (4.7 مليون)، وحوالي 1 من كل 8 طلاب في المدارس الإعدادية (1.5 مليون) من مستخدمي التبغ الحاليين، مضيفا إنه للسنة السادسة على التوالي، كانت السجائر الإلكترونية أكثر منتجات التبغ استخدامًا بين طلاب المدارس الثانوية (27.5%)، وطلاب المدارس الإعدادية (10.5%)، ولم تكن منتجات التبغ المستخدمة من قبل طلاب المدارس الإعدادية، والثانوية مقصورة على السجائر الإلكترونية، ولكنها تضمنت أيضًا السيجار، والسجائر، والتبغ الذي لا يدخن، والشيشة.



استخدام التبغ

وقال روبرت ريدفيلد، مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" CDC": "لقد أصبح الشباب معرضين بشكل متزايد للنيكوتين، وهو شديد الإدمان، ويمكن أن يضر بنمو الدماغ"، مضيفا "إن استخدام الشباب لأي منتج من منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، غير آمن، يجب على أخصائى الصحة العامة، والرعاية الصحية تثقيف الأميركيين حول المخاطر الناتجة عن هذا الوباء بين الشباب".



زيادة اعداد المدخنين من الطلبة

وأضاف أن المركز، يستخدم العديد من هؤلاء الطلاب أيضًا أكثر من منتج تبغ واحد، من بين مستخدمي منتجات التبغ الحاليين، استخدم واحد من كل 3 طلاب بالمدارس الإعدادية والثانوية (2.1 مليون) اثنين أو أكثر من منتجات التبغ بين الشباب، تزداد أعراض الاعتماد على النيكوتين في العديد من مستخدمي منتجات التبغ.