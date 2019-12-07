شكرا لقرائتكم خبر عن علامات صامتة فى جسمك تؤكد نقص فيتامين ب 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد يعني فقدان الذاكرة والجلد الباهت أنك تعاني من نقص بفيتامين ب12، وهذا الأمر يتسبب في تعرض جسمك للعديد من الأعراض والعلامات التي يجب التعرف عليها لإمداد جسمك بهذا الفيتامين الهام له، وهذه العلامات سنتعرف عليها خلال التقرير التالي، ووفقا لموقع "thehealthy".

يتكون فيتامين ب، من ثمانية فيتامينات ب ، وكلها تعطي الجسم الطاقة عن طريق المساعدة في تحويل الطعام إلى وقود. فيتامين ب 12 مهم بشكل خاص في إنتاج الحمض النووي والحفاظ على خلايا عصبية ودموية صحية. إحدى الطرق التي تحمي بها خلايا الدم وهو يمنع فقر الدم، والكمية اليومية الموصى بها من B12 هي 2.4 ميكروغرام ، ويستهلك معظم الناس ذلك بشكل طبيعي عن طريق تناول كميات صحية من البروتين. ويحدث النقص عندما لا يكون فيتامين ب 12 جزءًا منتظمًا من نظام غذائي أو عندما لا يتمكن شخص ما من امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.



فيما يلي بعض أعراض نقص فيتامين ب 12 التي يجب أن تبحث عنها. فيما يلي بعض أعراض نقص فيتامين ب 12 التي يجب أن تبحث عنها.

-يديك أو قدميك تشعران بالخدر والوخز.

يساعد فيتامين ب 12 في صنع المايلين ، وهو الغطاء الواقي للأعصاب. بدونها ، قد تتلف أعصابك لأنها لم تتشكل بشكل صحيح. "عندما تبدأ الأعصاب في التقلص ، تبدأ في الانتقال من الأحاسيس العادية إلى المسامير والإبر" ، كما تقول سونيا أنجيلوني ، RDN ، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية. دبابيس وإبر يمكن أيضا أن تكون علامة على العصب مقروص.

-أنت مرهق وتشعر بالتعب.

الشعور بالتعب المفرط ، والضعف ، أو ضيق في التنفس، فيمكن أن تكون خلايا الدم هي الجاني. نظرًا لأن فيتامين ب 12 يلعب دورًا مهمًا في خلايا الدم ، فإن أحد أعراض نقص فيتامين ب 12 التي قد تواجهها هو فقر الدم، ويبدأ الجسم في إنتاج خلايا دم حمراء كبيرة وغير ناضجة لا يمكنها حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. إن نقص الأكسجين يجعلك تشعر بالركض.

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-بشرتك شاحبة

عندما تبدأ بشرتك في فقدان توهجها الصحي أي نضارتها ، تزداد فرصتك في الإصابة بنقص الفيتامينات. ويقول أنجيلون: إذا كنت مصابًا بفقر الدم ، فأنت تحصل على خلايا كبيرة أقل كفاءة لا تؤدي وظيفة حمل الأكسجين والأوكسجين في الدم ، مما قد يؤدي إلى الشحوب.

-إذا نباتي ولا تتناول البروتين..

عشاق الخضروات أعلموا أن النباتات أو الخضروات لا تحتوي على B12. يوجد الفيتامين فقط في اللحوم والبيض والدواجن والمنتجات التي تأتي مباشرة من الحيوانات. وهذا يعني أن النباتيين معرضون لخطر كبير بسبب نقص فيتامين ب 12. ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك تناول المكملات الغذائية وحتى بعض الحبوب المدعمة بفيتامين ب12.

-لديك مرض السكري؟..

على الرغم من أنه ليس كل شخص مصاب بداء السكري سيُظهر أيضًا أعراض نقص فيتامين ب 12 ، إلا أن الباحثين أصبحوا أكثر وعيًا بشكل متزايد بمخاطر مرضى السكري من النوع الأول أو الثاني. وجد أحد التحليلات التي شملت 27 مركزًا للدراسة في جميع أنحاء الولايات المتحدة زيادة في خطر انخفاض مستويات B12 في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على العلاج طويل الأمد بالميتفورمين. وفي هذه الحالات ، قد يصف الأطباء مكملات يومية تبلغ 1000 مكغ من B12.