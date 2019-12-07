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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لقياس السكر في المنزل بطريقة صحيحة والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
صورة ارشيفية
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن 8 خطوات يمكن من خلالها الحصول على قياس السكر بطريقة صحيحة، باستخدام جهاز القياس في المنزل.
وقالت الغذاء والدواء: إن من بين تلك الخطوات عند استخدام جهاز قياس السكر غسل اليدين وتجفيفهما قبل الفحص، إدخال شريط الفحص بشكل صحيح في مكان القياس، التأكد من أن أشرطة الفحص متوافقة مع الجهاز.
وأوضحت أنه يجب إدخال رمز المعايرة في كل مرة يُجرى فيها الفحص، والتأكد من كمية الدم المسحوبة، والمحافظة على نظافة الجهاز والتأكد من صلاحية الأشرطة، ومطابقة نتائج الفحص مع نتائج فحص المختبر باستمرار.
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