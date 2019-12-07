"جدد صحتك".. مبادرة أزهرية للتبرع بالدم في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت شعار "جدد صحتك.. تنقذ حياة" يطلق الأزهر الشريف، الأحد، مبادرة للتبرع بالدم للمساهمة في دعم المبادرات التي تهتم بصحة المواطن المصري ودعمه صحيا ونفسيا واجتماعيا، في إطار بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة الصحة المصرية، ممثلة في المركز القومي لخدمات نقل الدم.



وتنطلق المبادرة بين القطاعات التعليمية والدعوية من العاملين بالأزهر ومنسوبيه للتبرع بالدم للمرضى وأصحاب الحوادث والمحتاجين من الأطفال والمصابين، بهدف إنقاذ وإسعاف الحالات المرضية بالمستشفيات المصرية، بعد فحص أكياس الدم فحصا طبيا كاملا من مراكز تطوير خدمات نقل الدم القومية، والعمل على تجميعها وإجراء جميع الفحوصات المعملية اللازمة، لتوفير دم نقي بشكل آمن وخال من الفيروسات ومفيد لصحة المتبرِّع والمتبرَّع له.

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن التبرع بالدم عمل إنساني راقٍ، وواجب ديني عظيم لأنه يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يكونون في أمسّ الحاجة لنقل الدم.

وأضاف أن التبرع بالدم يعد من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل، فضلا عما في عملية التبرع بالدم من منافع طبية ونفسية عظيمة تعود على المتبرِّع نفسه.