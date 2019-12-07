شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى ليه طفلك عصبى ..وازاى تتعامى معاه وتعالجيه نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العصبية الزائدة والبكاء المستمر من المشاكل التى تعانى منها الامهات مع أطفالهن دائما، قد يكون ذلك نتيجة اصابة الطفل ببعض المشاكل النفسية وقد يكون الاباء هما سبب العصبية الزائدة عند الأطفال.

وحسب ما ذكره موقع psycom فأن اسباب العصبية الزائدة عند الاطفال هى:

1: قد تكون العصبية الزائدة عند طفلك نتيجة شعوره المستمر بالوحدة وعدم الحب من الاخرين لذلك يجب على الاباء وخصوصا الام التقرب من طفلها والحديث معه دائما والمدح فيه، حتى يشعر بالرضا والقبول.

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2:الخلافات والمشاجرات الزوجية لها تأثير قوى على نفسية الابناء مما تؤثر على حالتهم النفسية وتعرضهم للاكتئاب والعصبية الزائدة.

3:الشعور بالغيرية الشديدة وخصوصا نتيجة وجود طفل أخرى فيؤثر ذلك على نفسية الطفل ويعرضه للعصبية الشديدة والصراخ المستمر، وهنا يجب على الأم أن توازن بين الشقيقين وتعدل بينهم حتى لا يشعر الطفل بالحقد والكره تجاه اخيه.

4: قد تكون عصبية الطفل وصراخه المستمر نتيجة اصابته ببعض المشاكل العضوية التى تؤثر على حالته النفسية، لذلك ينصح بزيارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة.

5:انشغال الابوين الدائم عن الابناء قد يسبب لهم العصبية الزائدة والصراخ المستمر.