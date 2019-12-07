لكبار السن.. كيف تهتم بصحتك النفسية بعد سن المعاش؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نصائح لكبار السن للعناية بصحتهم النفسية بعد سن المعاش
1. كن مستعدا للتغييرات
التقاعد وسن المعاش ينطوي على تغيير في نمط الحياة بالنسبة لمعظم الناس، إذا كنت لا تزال ترغب فى العمل وصحتك جيدة يمكنك أن تبحث عن فكرة مشروع جديد تقوم به.
يمكنك أن تبحث عن أشياء تملأ حياتك مثل: الأصدقاء والعائلة وضع خطط لوقتك، قد تكون هذه فرصة لتجربة نشاط جديد أو تعلم مهارات جديدة.
2. تحدث عن المشاكل والمخاوفتصبح إدارة المشكلات والصعوبات والمخاوف أسهل إذا تحدثنا عن مخاوفنا، إنها طريقة جيدة لفهم الموقف أو ما نشعر به، ويمكن أن تجعلنا نشعر بالدعم وأننا لسنا بمفردنا.
اطلب مساعدة من حولك مثل: الأصدقاء والعائلة أو مساعدة من طبيب نفسى إذا وجدت نفسك بحاجة للتحدث عن مشاكل نفسية أو أعراض اكتئاب، كما أن الشعور بالقلق أو القلق لفترات طويلة لا يؤثر عليك فقط ، ولكنه قد يؤثر أيضًا على من حولك، لذا يجب أن تطلب الدعم.
4. فكر في المستقبل وضع خطة
إن السماح بأن تصبح المشكلة مصدر قلق دائم يمكن أن يكون أمرًا سيئًا لصحتنا العقلية، إن وضع خطة للتعامل معها يعيدنا إلى المسؤولية ويمكن أن يساعد في تحسين شعورنا.
وهذه بعض الأشياء التي يمكن أن تسبب القلق كلما تقدمت في العمر:
- التقاعد.
-البقاء نشطاً، وجود حياة صحية وقلة الحركة.
-الصحة البدنية والعقلية .
-المعاشات والأمور المالية.
- الاستقلال و السيطرة على حياتنا.
-رعاية أنفسنا والآخرين.
من المهم أيضًا التخطيط لأشياء ممتعة ، مثل قضاء الوقت مع العائلة، وتطوير هوايات جديدة ، والاستمتاع بوقت فراغك، إذا لم يكن لديك خطة لوقتك ، فقد تجد أن الآخرين يخططون لك.
5- التواصل الاجتماعى استمر فى التواصل مع أصدقائك ويمكنك تكوين صداقات جديدة من خلال النادى، ولا تفقد الاتصال بالأشخاص الذين يمثلون أهمية بالنسبة لك.
فكر في العمل التطوعي مع الشباب ، أو الدردشة أكثر مع أحفادك.
من المهم أيضًا أن يكون لديك أصدقاء من جيلك، يمكنهم فهم الحياة بشكل أفضل من وجهة نظرك.
6. النشاط البدنى والنوم جيداًإن الحفاظ على النشاط البدنى والنوم الجيد من أفضل الطرق التى تساعدنا على الحفاظ على صحتنا النفسية من خلال تحسين الثقة بالنفس وتعزيز أنماط النوم الجيدة وتوفير نشاط هادف وتقدم فرصة للقاء الناس وأنها شيئًا تستمتع به حقًا.
يمكن أن يكون النشاط البدني فعالًا مثل الأدوية المضادة للاكتئاب في علاج الاكتئاب الخفيف إلى المعتدل .
إن الحصول على نوم جيد ليلاً يسمح لجسمك وعقلك بالراحة والإصلاح وإعادة الحيوية،عدم النوم جيدًا يمكن أن يسبب مجموعة من المشكلات ، بما في ذلك: قلة التركيز، سوء المزاج، التهيج، ضعف الجهاز المناعي.
على المدى الطويل ، يمكن أن تؤدي مشاكل النوم إلى مشاكل في الصحة النفسية مثل القلق والإجهاد والاكتئاب.
7- التغذية الجيدةما نأكله ونشربه يؤثر على ما نشعر به، يحتاج الجسم البشري والعقل إلى مزيج من العناصر الغذائية للعمل بشكل صحيح، لذا يوصى بتناول ما لا يقل عن خمسة أجزاء من الفاكهة والخضروات يوميًا ، وهو جزء حيوي من نظام غذائي صحي، مع شرب كميات كافية من المياه وتقليل السكريات والأملاح والكافيين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.