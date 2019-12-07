شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. كيف تهتم بصحتك النفسية بعد سن المعاش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كثيرٌ من كبار السن يعانون من الاكتئاب أو سوء الصحة النفسية خاصة بعد التقاعد من وظيفتهم، وهو ما يسبب لهم أعراض سيئة مثل: الحزن وسوء الحالة المزاجية واللا مبالاة وفقدان الشهية والبكاء، وفى هذا التقرير نقدم نصائح لكبار السن للعناية بصحتهم النفسية بعد سن المعاش، وفقاً لموقع mentalhealth.

نصائح لكبار السن للعناية بصحتهم النفسية بعد سن المعاش



1. كن مستعدا للتغييرات 1. كن مستعدا للتغييرات التقاعد وسن المعاش ينطوي على تغيير في نمط الحياة بالنسبة لمعظم الناس، إذا كنت لا تزال ترغب فى العمل وصحتك جيدة يمكنك أن تبحث عن فكرة مشروع جديد تقوم به.

يمكنك أن تبحث عن أشياء تملأ حياتك مثل: الأصدقاء والعائلة وضع خطط لوقتك، قد تكون هذه فرصة لتجربة نشاط جديد أو تعلم مهارات جديدة. 2. تحدث عن المشاكل والمخاوفتصبح إدارة المشكلات والصعوبات والمخاوف أسهل إذا تحدثنا عن مخاوفنا، إنها طريقة جيدة لفهم الموقف أو ما نشعر به، ويمكن أن تجعلنا نشعر بالدعم وأننا لسنا بمفردنا. 2. تحدث عن المشاكل والمخاوفتصبح إدارة المشكلات والصعوبات والمخاوف أسهل إذا تحدثنا عن مخاوفنا، إنها طريقة جيدة لفهم الموقف أو ما نشعر به، ويمكن أن تجعلنا نشعر بالدعم وأننا لسنا بمفردنا.

يمكنك التحدث مع الأصدقاء والعائلة أو شخص متخصص فى تخطيط النفقات أو متخصص نفسى. 3. اطلب المساعدة والدعم اطلب مساعدة من حولك مثل: الأصدقاء والعائلة أو مساعدة من طبيب نفسى إذا وجدت نفسك بحاجة للتحدث عن مشاكل نفسية أو أعراض اكتئاب، كما أن الشعور بالقلق أو القلق لفترات طويلة لا يؤثر عليك فقط ، ولكنه قد يؤثر أيضًا على من حولك، لذا يجب أن تطلب الدعم. 4. فكر في المستقبل وضع خطة 4. فكر في المستقبل وضع خطة إن السماح بأن تصبح المشكلة مصدر قلق دائم يمكن أن يكون أمرًا سيئًا لصحتنا العقلية، إن وضع خطة للتعامل معها يعيدنا إلى المسؤولية ويمكن أن يساعد في تحسين شعورنا.

وهذه بعض الأشياء التي يمكن أن تسبب القلق كلما تقدمت في العمر:

- التقاعد.

-البقاء نشطاً، وجود حياة صحية وقلة الحركة.

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-الصحة البدنية والعقلية .

-المعاشات والأمور المالية.

- الاستقلال و السيطرة على حياتنا.

-رعاية أنفسنا والآخرين.

من المهم أيضًا التخطيط لأشياء ممتعة ، مثل قضاء الوقت مع العائلة، وتطوير هوايات جديدة ، والاستمتاع بوقت فراغك، إذا لم يكن لديك خطة لوقتك ، فقد تجد أن الآخرين يخططون لك. 5- التواصل الاجتماعى استمر فى التواصل مع أصدقائك ويمكنك تكوين صداقات جديدة من خلال النادى، ولا تفقد الاتصال بالأشخاص الذين يمثلون أهمية بالنسبة لك. 5- التواصل الاجتماعى استمر فى التواصل مع أصدقائك ويمكنك تكوين صداقات جديدة من خلال النادى، ولا تفقد الاتصال بالأشخاص الذين يمثلون أهمية بالنسبة لك.

فكر في العمل التطوعي مع الشباب ، أو الدردشة أكثر مع أحفادك.

من المهم أيضًا أن يكون لديك أصدقاء من جيلك، يمكنهم فهم الحياة بشكل أفضل من وجهة نظرك. 6. النشاط البدنى والنوم جيداًإن الحفاظ على النشاط البدنى والنوم الجيد من أفضل الطرق التى تساعدنا على الحفاظ على صحتنا النفسية من خلال تحسين الثقة بالنفس وتعزيز أنماط النوم الجيدة وتوفير نشاط هادف وتقدم فرصة للقاء الناس وأنها شيئًا تستمتع به حقًا. 6. النشاط البدنى والنوم جيداًإن الحفاظ على النشاط البدنى والنوم الجيد من أفضل الطرق التى تساعدنا على الحفاظ على صحتنا النفسية من خلال تحسين الثقة بالنفس وتعزيز أنماط النوم الجيدة وتوفير نشاط هادف وتقدم فرصة للقاء الناس وأنها شيئًا تستمتع به حقًا.

يمكن أن يكون النشاط البدني فعالًا مثل الأدوية المضادة للاكتئاب في علاج الاكتئاب الخفيف إلى المعتدل .

إن الحصول على نوم جيد ليلاً يسمح لجسمك وعقلك بالراحة والإصلاح وإعادة الحيوية،عدم النوم جيدًا يمكن أن يسبب مجموعة من المشكلات ، بما في ذلك: قلة التركيز، سوء المزاج، التهيج، ضعف الجهاز المناعي.