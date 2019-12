السبت 7 ديسمبر 2019

على الرغم من أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب قد انخفضت في السنوات الأخيرة، إلاّ أنها لا تزال السبب الرئيسي للوفاة بين الناس، الخبر السار هو أننا نعرف اليوم أكثر من أي وقت مضى حول كيفية منع أمراض القلب والشرايين، والتي تضم كلا من السكتات الدماغية والنوبات القلبية. ومن الأمور الواضحة لمنع هذه الامراض: النظام الغذائي الخاص بك وأسلوب الحياة (مثل ممارسة الرياضة) حيث أنها يمكن أن تحدث فرقا كبيراً في احتمال اصابتك بها.



- لا شك أنك في النُزهات وأوقات الدوام تحتاج وجبات خفيفة، لذلك نستعرض اليوم مجموعة من الوجبات الخفيفة والصحية للقلب في آنٍ واحد:

1. التُفاح:

يمكن أن يكون المثل الغربي الشهير (An apple a day keeps the doctor way) أي تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيداً عنك، صحيحا عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب والشرايين، فقد أُجريت دراسة على أكثر من 34,000 امرأة لما يقارب 20 عاما، ارتبط فيها تناول التفاح مع انخفاض خطر الوفاة من مرض القلب التاجي ومرض القلب والأوعية الدموية حيث أنّ هناك العديد من المواد في التفاح والتي تمتلك فوائد وقائية منها:

البكتين (pectin) وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي ثبُت أنها تساعد على خفض الكوليسترول السيء (LDL) في الدم.

يحتوي التفاح أيضاً على عدد من المركبات القوية المضادة للأكسدة (مثل كيرسيتين، يبيكاتشين، ويبيغاللوكاتيشين) التي ثبُت أنها تمنع الالتهابات وتحد من التوتر التأكسدي الذي يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين والقلب والأوعية الدموية ومشاكل أخرى.

2. البوشار:

البوشار ليس فقط من أجل السينما والمسرح، يمكنك أن تجعله وجبة خفيفة تتناولها على المكتب.

هذه الحبوب الكاملة تزودك بالبوليفينول وهي من المواد المضادة للأكسدة المرتبطة بتحسين صحة القلب.

لكن لجعل هذه الوجبة خفيفة حقا صحية للقلب، يجب تجنب اضافة الزبدة والملح وتجنب بعض أكياس البوشار التي توضع بالمايكرويف.

3. المكسرات:

تحتوي المكسرات على البروتين والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية للقلب.

المكسرات هي خيار ذكي لتناولها كوجبات خفيفة.

ولكن للحفاظ على السعرات الحرارية المسموح بها يجب عدم تجاوزحجم الحصة وهي حفنة واحدة أو أونصة واحدة.

4. اللبن/ الزبادي:

هل تعلم أن صحة اللثة ترتبط ارتباطا مباشرا بصحة قلبك؟ وتبين البحوثات أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة، والتي تؤثر على ما يصل الى 50% من البالغين في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يعانوا من مشاكل في القلب بمقدار مرتين.

نظرا لقدرة الزبادي على تقديم البروبيوتيك، أو "البكتيريا الجيدة النافعة"، وتظهر الدراسات أن الزبادي يمكن أن تحمي من أمراض اللثة.