تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x معلقة كبيرة دقيق (حمص)

1 x معلقة صغيرة كمون (مطحون)

1 x لتر زيت قلي

1 x معلقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

1 x معلقة صغيرة بهارات (مشكلة)

1 x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

1 x كيلو أجنحة دجاج

1 x كوب ماء (دافي للعجن)

1 x عدد ليمونة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة) الطريقة يتم تنظيف أجنحة الفراخ بالملح، الدقيق، والليمون.

يتم خلط الدقيق مع البهارات والملح ويتم صب الماء الدافئ على الخليط بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يتم غمس الأجنحة في العجينة.

يسخن زيت التحمير في المقلاة ويتم قلي الأجنحة، وتصفى من الزيت ، وتقدم ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالزعتر بسهولة طريقة إعداد وتحضير شوربة الكوسا بالكاري

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